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Общество / Финансы

За коммуналку в 2021 году украинцы платят более дисциплиновано, чем в прошлом году

16:46, 10 апр 2021
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Если за январь насление заплатило менее 78% начисленных за коммуналку сумм, то за февраль - более 91%. В феврале задолженность населения за коммунальные услуги выросла всего на 1,1 млрд грн против 7,4 млрд месяцем ранее.

Как сообщает Госслужба статистики в пятницу, 9 апреля, на начало марта долги за ЖКУ составляли 82,1 млрд грн., передает Корреспондент.
Так, в феврале за коммуналку было начислено 27,3 млрд грн, что на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн). В январе начисления за коммуналку составили 30,8 млрд грн, а население уплатило 23,9 млрд грн (77,7% начисленных за этот период сумм). При этом населения оплатило 91,3% начисленной за месяц суммы.
Таким образом, задолженность населения за поставку и распределение газа составляет 34,2 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.
В декабре задолженность за коммуналку выросла на 7,5 миллиардов, а в ноябре - на 10 млрд. Перед отопительным сезоном задолженность составлял 54,3 млрд грн.
За 2019 год долги за коммуналку выросли на восемь миллиардов гривень и составляли 63,7 млрд.

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