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Маск научил макаку Пейджер играть в видеоигры: имплантировал ей чип
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Технологии / Наука и общество

Маск научил макаку Пейджер играть в видеоигры: имплантировал ей чип

15:25, 10 апр 2021
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Компания Neuralink Илона Маска показала ролик с девятилетней макакой Пейджер, способной играть в видеоигры благодаря имплантации в ее мозг чипа. Видеозапись разместили в блоге стартапа.
На видео показано, как обезьяна с помощью джойстика играет в игру, где ей нужно перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом. После этого у обезьяны убрали джойстик и включили игру MindPong (симулятор пинг-понга), в которой она руководила и контролировала внутриигровые действия своим умом с помощью имплантированных нейронных нитей.
Напомним, Маск создал Neuralink, которая занимается разработкой мозговых чипов, в 2017 году. В 2019 году стартап провел презентацию, где сообщил о первых шагах в разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера.
Такой чип может позволить парализованным людям силой мысли управлять гаджетом. Сам Маск объяснял, что технология направлена на устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполняет утраченные возможности.

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