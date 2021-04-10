Маск научил макаку Пейджер играть в видеоигры: имплантировал ей чип

Компания Neuralink Илона Маска показала ролик с девятилетней макакой Пейджер, способной играть в видеоигры благодаря имплантации в ее мозг чипа. Видеозапись разместили в блоге стартапа.

На видео показано, как обезьяна с помощью джойстика играет в игру, где ей нужно перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом. После этого у обезьяны убрали джойстик и включили игру MindPong (симулятор пинг-понга), в которой она руководила и контролировала внутриигровые действия своим умом с помощью имплантированных нейронных нитей.

Напомним, Маск создал Neuralink, которая занимается разработкой мозговых чипов, в 2017 году. В 2019 году стартап провел презентацию, где сообщил о первых шагах в разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера.

Такой чип может позволить парализованным людям силой мысли управлять гаджетом. Сам Маск объяснял, что технология направлена на устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполняет утраченные возможности.