Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, выступающая в весовой категории до 76 кг, стала абсолютной чемпионкой Европы. Об этом сообщает НОК Украины и Федерация тяжелой атлетики Украины в Facebook.

Деха выиграла "золото" двоеборья, сумев победить как в рывке, так и в толчке с результатом 248 кг (113 и 115 кг).

Серебряная награда досталась россиянке Яне Сотеевой (246 кг), "бронза" за Анастасией Романовой (243).

Таким образом в медальный зачет сборной Украины она принесла второе "золото" (первое получила Камила Конотоп), а в неофициальный, "малый зачет" - сразу 3.

Для 24-летней Дехы - это второе "золото" в карьере. Она стала четвертой украинкой, которая дважды становилась чемпионкой Европы.

Первенство проходит в Москве.

Вслед за Дехой золото в сумме двоеборья и в рывке и бронзу в толчке завоевала Алина Марущак (весовая категория до 81 кг).

На соревнованиях гимн Украины после победы украинок прозвучал, а вот на всех российских ресурсах и в Facebook его... заблокировали - "за нарушение авторских прав".