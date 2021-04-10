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Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

12:22, 10 апр 2021
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Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, выступающая в весовой категории до 76 кг, стала абсолютной чемпионкой Европы. Об этом сообщает НОК Украины и Федерация тяжелой атлетики Украины в Facebook.
Деха выиграла "золото" двоеборья, сумев победить как в рывке, так и в толчке с результатом 248 кг (113 и 115 кг).
Серебряная награда досталась россиянке Яне Сотеевой (246 кг), "бронза" за Анастасией Романовой (243).
Таким образом в медальный зачет сборной Украины она принесла второе "золото" (первое получила Камила Конотоп), а в неофициальный, "малый зачет" - сразу 3.
Для 24-летней Дехы - это второе "золото" в карьере. Она стала четвертой украинкой, которая дважды становилась чемпионкой Европы.
Первенство проходит в Москве.

Вслед за Дехой золото в сумме двоеборья и в рывке и бронзу в толчке завоевала Алина Марущак (весовая категория до 81 кг).

На соревнованиях гимн Украины после победы украинок прозвучал, а вот на всех российских ресурсах и в Facebook его... заблокировали - "за нарушение авторских прав".

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