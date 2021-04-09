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Политика / Россия

На седьмом году войны в Минобороны РФ подтвердили, что Кремль вводил войска в Украину

22:20, 09 апр 2021
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Директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов подтвердил, что РФ вводила в Украину свои войска в 2014-2015 годах. Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Фонтанка", сообщает Оbozrevatel.
По словам Пухова, ситуация с наращиванием вооружения России у границы Украины не уникальна, российская военная группировка находилась там в 2014-2016 годах с постоянной ротацией и периодическим подкреплением.
Военный эксперт страны-агрессора рассказал как минимум о двух эпизодах ввода войск РФ в Украину для ведения боевых действий на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Первый датируется концом августа 2014 года, тогда на территории нашей страны оказались восемь батальонных тактических групп.
"Это позволило осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудить Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию Минских соглашений", – сказал Пухов.
Член общественного совета при Минобороны РФ подтвердил также участие контингента Российской Федерации в создании "дебальцевского котла".
"Сейчас ситуация снова возвращается к ситуации 2014-2015 годов, поскольку Украина открыто взяла курс на окончательное торпедирование Минских соглашений и на попытку военного реванша", – заявил кремлевский эксперт.
Пухов также сказал, что Россия является гарантом "Л/ДНР" и Минских соглашений, в связи с чем она должна реагировать "на военные приготовления Украины".
"Фактически же, со стороны России производится концентрация значительной группировки войск, чтобы в случае украинского нападения на ДНР и ЛНР произвести эффективную масштабную контрнаступательную операцию для полного разгрома украинской военной группировки как минимум на Донбассе, а скорее всего, и на всем Левобережье Украины", – сказал Пухов.
На заявления россиянина отреагировал украинский журналист Денис Казанский. На своей странице в Facebook он опубликовал ролик, где отметил, что Пухов является кремлевским деятелем, и он открыто заявляет, что "его начальство вводило войска на территорию другого государства без объявления войны".
"Пухов – лицо вполне официальное. В общественный совет при минобороны России кого попало не берут. То есть, даже люди такого уровня в РФ уже не стесняются открыто признавать участие Москвы в войне на Донбассе", – написал Казанский.

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