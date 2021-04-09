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Политика / Общество

Украинцы беднеют, а чиновники - жируют: выписывают себе премии по четверть миллиона

21:45, 09 апр 2021
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По результатам первого полугодия 2020 уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не ожидается улучшение ситуации. По ее словам, нужно разработать новый комплексный документ, решить проблему межведомственного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.

Руководительница Комитета Галина Третьякова отметила, что целью проведения слушаний является анализ и обсуждение результатов реализации Стратегии преодоления бедности, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины в марте 2016 года, и наработки предложений к проекту нового документа.

По словам Галины Третьяковой, стратегия преодоления бедности включает несколько важных направлений: расширение доступа населения к продуктивной занятости и роста доходов. доступ населения к социальным услугам и инфраструктуры, минимизация бедности социально уязвимых слоев населения. К ним относятся дети, подростки, лица старше 75-ти лет, пенсионеры, которые не работают.

По ее мнению, важным шагом является монетизация субсидий, увеличение размера помощи для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Но актуальным вопросом остаются доступ к медицинским услугам сельского населения, обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью и другие.
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А тем временем, члены Национальной тарифной комиссии (НКРЭКУ) выписали себе премию по итогу первого квартала 2021 года в размере 50% от должностного оклада, что, согласно их декларациям, составляет от 200 до 250 тыс. грн. Соответствующее решение было принято единогласно во время заседания в среду, 7 апреля.
"По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом", – сообщил глава комиссии Валерий Тарасюк.
В качестве обоснования премий говорится, что они необходимы для "стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения его эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов".
За 4 квартал 2020 года также была утверждена премия в размере 50%. Такое решение закреплено постановлением НКРЭКУ №2490 от 16 декабря 2020 г.
Часть членов НКРЭКУ задекларировали получение этих премий в начале февраля 2021 года. Например, Ольга Бабий получила 208 323 грн, Алексей Магда – 229 440 грн, свидетельствуют данные Нацагентства по противодействию коррупции.
При этом в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

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