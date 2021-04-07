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Гибель ребенка в ОРДО, якобы, по вине ВСУ: ОБСЕ расследует - это реальность или фейк

21:00, 07 апр 2021
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В селе Александровское от полученных осколочных ранений и взрывной травмы скончался 5-летний мальчик. Оккупационная администрация ОРДЛО обвинила в его смерти ВСУ: якобы самодельное взрывное устройство было сброшено с украинского БПЛА. Об этом сообщает УНН.

Украинская сторона СЦКК прислала СММ ОБСЕ ноту о намерениях оккупационной администрации сфальсифицировать события в населенном пункте Александровское Донецкой области. Речь идет о сообщении о гибели ребенка якобы в результате действий ВСУ, которое активно продвигают россияне и их ставленники в ОРДЛО. Об этом говорится в сообщении прессслужбы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

"Вчера Украинская сторона СЦКК (УС СЦКК) направила СММ ОБСЕ в Украине ноту о намерениях оккупационной администрации сфальсифицировать события в н.п. Александровское Донецкой области Украины", - заявили в делегации.

В документе, в частности, отмечается, что в последнее время в информационном пространстве ОРДЛО Российской Федерации  "активно распространяется информация о гибели 02.04.2021 пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское, якобы в результате детонации взрывного устройства, свергнутого беспилотным летательным аппаратом Вооруженных Сил Украины".

Украинская сторона отмечает, что россияне каких-либо доказательств о причастности к событию украинской стороны не предоставили.

"Учитывая значительную удаленность н.п. Александровское от линии соприкосновения сторон, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии БПЛА, а также принимая во внимание беспочвенность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся", - говорится в документе.

Отмечается, что подразделения ВС Украины строго придерживаются Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, в том числе и запрета на использование любых видов летательных аппаратов.

"Учитывая вышеизложенное, УС СЦКК обращается к миссии с просьбой тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах УС СЦКК", - заявили в делагации.

* * *

5 апреля сотрудники морга сообщили наблюдателям миссии ОБСЕ по телефону, что 2 апреля к ним доставили тело 5-летнего мальчика, который умер раньше, в тот же день, от взрывной травмы и многочисленных осколочных ранений.

Трагедия произошла в н.п. Александровское в тылу оккупированной территории, в 15 километрах от линии разграничения.

Пообщавшись с бабушкой погибшего, наблюдатели миссии ОБСЕ узнали, что 2 апреля внук был в ее доме на ул. Дорожной в Александровском, когда она услышала звук взрыва. Бабушка добавила, что увидела на улице черный и белый дым. По ее словам, выйдя на улицу, она увидела внука, который лежал на земле, и многочисленные осколочные следы и повреждения на стене дома и ограждения поблизости.

Российские гибридные силы утверждают, что взрывчатку сбросили с украинськго беспилотника, однако любые доказательства этого отсутствуют.
Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает уточнять обстоятельства этого случая.

* * *

Как указали в МИД Украины, нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что какую бы дезинформацию не распространяла Россия, Украина будет придерживаться приоритета политико-дипломатических методов урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для Украины.




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