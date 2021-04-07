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Эскалация напряженности продолжается: потери на фронте растут

19:00, 07 апр 2021
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Эскалация напряженности на линии соприкосновения с ОРДЛО продолжается. 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, а 6 апреля - 14 раз. В результате погибло 5 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Трое погибли во время прицельных обстрелов от ранений, несовместимых с жизнью. Один - подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Еще один при неизвестных обстоятельствах исчез 3 апреля. 
Оружия у пропавшего при себе не было. На месте исчезновения следов боя не было обнаружено. 
"Командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ немедленно приняло решение начать поиски военнослужащего, но первоочередные меры не дали положительного результата. О факте исчезновения военнослужащего сообщили все соответствующие службы", - говорится в сообщении штаба ООС.

Во вторник, 6 апреля, представители "ДНР" сообщили, что тело пропавшего у них и провели процедуру его передачи штурмовой бригаде.

Что произошло с военным - пока не известно.

"Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно произошло, можно будет судить только после установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении штаба ООС.
* * *
Сообщается также, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. 
Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает об активном распространении оккупантами ложной информации и откровенных фейков, целью которых является дискредитация Вооруженных Сил Украины. Штаб информирует, что Вооруженные Силы неизменно придерживаются режима прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей.
Также сообщается о том, что пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.
Зафиксировано проведение инженерных работ вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций вооруженных сил Украины. 
Инженерные работы проводились и в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта. 
О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.


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