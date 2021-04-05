"Поддержать"
Тренды:
Новости
Эра "ящика" завершилась: интернет уже стал главным источником новостей
Ученого, который доказывал связь между гомосексуализмом и педофилией, судили и оправдали
Капитан Ever Given опровергла причастность к пробке в Суэцком канале: "Это была не я!"
В третью волну коронавируса прогнозируют до 25 тысяч больных в сутки
Украина - ценный партнер НАТО, заверило Сухопутное командование
Что нам нужно от арабов: как Катар стал стратегическим партнером Украины
СНБО вместе с СБУ "накрыли" ключевые группировки контрабандистов
Расстреляны женщины-медики, которые проводили вакцинацию в Афганистане
Дети, у которых родители погибли от коронавируса, получат новый дом от ПЦУ
Новая Программа медицинских гарантий действует с 1 апреля: что изменилось
Сигнал для хунты в Мьянме: доноры прекращают финпомощ из-за насилия
Украинские фигуристы получили две квоты на зимние Олимпийские игры в Пекине
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
Хроника эскалации: что там Россия нам готовит
Наконец они пообщались: Байден позвонил Зеленскому и сказал, что поддерживает Украину
Все новости
Исследование / Общество / Главные новости

Эра "ящика" завершилась: интернет уже стал главным источником новостей

23:00, 05 апр 2021
52
Версия для печати

В начале года в Украине произошел тектонический сдвиг — впервые интернет как источник получения соотечественниками информации обошел ТВ. Более половины соотечественников теперь черпает информацию из интернета.Онлайн-новости несут с собой большую свободу и повышенные риски манипуляций. Об этом пишет НВ.

Три года назад в жизни Любови Андрущенко, 68‑летней жительницы Запорожья, появился смартфон. Вместе с ним пришли и целые потоки различных новостей из Всемирной сети, которые помогли пенсионерке выйти из‑под влияния телевизора. Последний долгое время формировал политические взгляды Андрущенко, но теперь это осталось в прошлом. 
«В интернете есть выбор: где искать информацию и как ее воспринимать, — говорит женщина. — С телевизором ты подчиняешься интонации ведущего, и в основном эмоциональный фон меняется. А теперь я отключилась от ящика и стала менее нервной».
«Менее нервным» впервые в своей истории стало все население страны — в январе этого года социологи компании Research&Branding Group зафиксировали прежде небывалое: интернет как источник информации обогнал в глазах украинцев телевидение. Оказалось, что 51 % соотечественников теперь черпают новости из Всемирной сети. Доля же тех, кто по старинке обращается к ТВ, снизилась до 44 %.
Всего лишь год назад пропорция была обратная: сегмент телесмотрителей составлял 54 %, а интернетчиков — 38 %.
Доля тех, кто использует интернет ради получения информации, по данным Research&Branding Group, максимальна на востоке Украины — 56 %. Далее идет центр — 55 %, юг — 49 %, а замыкает этот своеобразный региональный рейтинг запад с его 44 %.
Четче понять, что именно стало главным источником новостей для соотечественников, помогает другое исследование, проведенное USAID‑Internews. Его инициаторы поинтересовались у украинцев, откуда они черпают информацию, позволив дать не один, а несколько вариантов ответов. Телевизор выиграл у новостных сайтов — 52 % против 48 %, но откровенно проиграл № 1 по популярности — социальным сетям: последние назвали главным источником новостей 62 % опрошенных.
Схожие исследования, проведенные в ряде других стран, показывают, что украинцы в этом смысле уникальны: подобный перевес соцсетей редко где встречается. В странах западных демократий, как правило, доминируют новостные сайты, а за ними идет ТВ. А в России, к примеру, телевидение все еще опережает все другие источники информации, хотя соцсети к нему подтягиваются.
То, что ТВ сдало в Украине позиции, Алексей Ляшенко, аналитик Research&Branding Group, объясняет прежде всего расширением проникновения интернета в информационное поле страны. Если в 2016 году число пользователей Всемирной паутины, по данным Госстата, составляло 14 млн человек, то в 2020‑м — уже 28 млн при населении страны в 37,7 млн.
Падению популярности ТВ способствовал и более легкий доступ к информации, который предоставляют соцсети и интернет в целом. Кроме того, украинцы серьезно вовлечены в политическую жизнь, что отражается на количестве, качестве и направленности онлайн-контента.
Доступ к новостям значительно упростился, констатирует Наталья Лигачева, шеф-редактор интернет-издания Детектор медиа: не нужно сидеть перед телевизором, достаточно использовать то, что почти всегда под рукой, — смартфон или планшет. Тем более что при этом у пользователей возникает чувство свободы выбора, чего у ТВ нет.
«Это мировой тренд, — говорит Лигачева. — Но не нужно забывать и о темной стороне силы: растет число манипуляций мнением, выбором людей и возрастает вероятность получения дезинформации».



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Мультимедиа
Смотреть еще
Кино / Видео / Главные новости
3-04-2021, 18:00
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены