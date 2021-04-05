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Украина - ценный партнер НАТО, заверило Сухопутное командование
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Политика / Армия

Украина - ценный партнер НАТО, заверило Сухопутное командование

20:00, 05 апр 2021
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Украина является ценным партнером Североатлантического Альянса как один из шести партнеров с расширенными возможностями. Об этом пишет Сухопутное командование сил союзников в Twitter, передает УНН.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями, и в настоящее время в штабе LANDCOM (Сухопутного командования - ред.) работает один украинский офицер", - говорится в заметке командования, написанной на украинском языке.
В заметке отметили также, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.
Напомним
12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.
Ближайшей целью страны теперь является получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.

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