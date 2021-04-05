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Что нам нужно от арабов: как Катар стал стратегическим партнером Украины

19:00, 05 апр 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил с официальным визитом в Государство Катар. В рамках официального визита он встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани, сообщили в ОПУ.

На встрече стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, украинский агроэкспорт и катарские инвестиции в инфраструктуру.

"Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшую активизацию инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

"Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - подчеркнул Глава Украинского государства.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Президент Украины рассказал эмиру Государства Катар о реализации проекта "Большое строительство".

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большого строительства" уже в этом году", - сказал Зеленский.

Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов.

"В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовности катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Кроме того, стороны обсудили противодействие распространению коронавируса и минимизацию его негативного влияния.

Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.

Кроме того, в рамках официального визита в Государство Катар Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани. Говорили, в частности, и о перспективах двустороннего сотрудничества в авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности. "Стороны положительно отметили сохранение, несмотря на пандемию коронавируса, восходящей динамики двусторонних украинско-катарских контактов и устойчивую тенденцию к ежегодному увеличению показателей двусторонней торговли", - говорится в сообщении.

Премьер Катара подчеркнул важность проведения в этом году заседания совместной межправительственной комиссии.

Также стороны обсудили взаимодействие стран в контексте подготовки Государства Катар к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Вместе с украинской делегацией во главе с Зеленским в Катар приехал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Как сообщил Аваков, в рамках визита Украина и Катар подписали меморандум о сотрудничестве по борьбе с преступностью.

"В рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Государство Катар подписал с Халидом бен Халифа бен Абдул Азиз Аль Тани Меморандум с МВД Катара о сотрудничестве Украины и Государства Катар в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Впереди - обмен опытом и эффективное усиление сотрудничества", - написал Аваков.

Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.



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