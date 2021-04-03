СНБО вместе с СБУ "накрыли" ключевые группировки контрабандистов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о санкциях против членов контрабандных группировок, основываясь на данных Службы безопасности Украины. Глава спецслужбы Иван Баканов отметил, что по материалам СБУ было наложено более 138 млн штрафов. Кроме того, нарушителям досчитали более 2,7 млрд гривен таможенных платежей, сообщили в Пресс-служба СБУ.
Всего правоохранители разоблачили три преступные контрабандистские группировки, было начато 87 уголовных производств, а 52 человек осуждены.
В СБУ рассказали также о противодействии коррупции именно на таможенной границе.
В течение 2020-2021 годов правоохранители открыли 82 досудебные расследования, по которым 109 должностным лицам сообщили о подозрении, 20 из которых уже осудили.
"Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием - это прежде всего безопасность граждан. Служба безопасности прекрасно понимает насколько важна для государства борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. и результаты работы это подтверждают. Так, в течение 2020 го и двух месяцев 2021 по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн гривен", - сказал Баканов.
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В Telegram-канале "Гостаможслужба" опубликовали фотоотчет обысков у контрабандистов. На снимках можно увидеть большое количество денег в иностранных валютах, а также информацию о взятках сотрудникам правоохранительных органов.
"В офисе одного из операторов "Слона" во время обыска были изъяты черную бухгалтерию, на которой расписано суммы взяток правоохранителям, СБУшникам и даже ДБРивцям (на фото Виталий Ануляк)!" - говорится в сообщении.
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"Впервые в истории Украины" введены персональные санкции - заблокированы активы и имущество - людей, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды", - заметил президент Владимир Зеленский.
Всего в списке топ-контрабандистов находятся десять человек из Львова, Львовской области, Одессы, Черновцов, Черновицкой области.
Вот этот список:
Бокало Иван Васильевич (Львов): как утверждали в СМИ, имеет отношение к организации на Львовской таможне коррупционной схемы, с помощью которой из пунктов пропуска в сутки получают около 2 млн долларов.
Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область): по данным "Наши деньги", имеет отношение к пропуску без оформления грузов из Италии; ему принадлежит "Футбольный клуб" Минай "(Закарпатье)" с одноименного села на окраине Ужгорода; много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением - заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.
Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область): долгое время был приближен к СБУ, якобы зарабатывал на контрабанде, в том числе и сигарет, в Черновицкой области.
Еримичук Александр Владимирович (Черновцы): якобы организовывал контрабанду из Турции; в определенных кругах также известен по прозвищу "Слон"; в СМИ можно встретить его фотографии с известными политиками и даже губернатором Черновицкой области.
Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область): бывший глава налоговой Максим Нефедов назвал его "главным контрабандистом", в прошлом году устроил настоящую войну с таможенниками; заявил, что ему начал мстить директор департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы (ГТС) Игорь Резник.
Альперин Вадим Александрович (Одесса): считается "главным игроком" в схемах.
Чудаков Александр Леонидович (Одесса): контролировал склады в Одессе, якобы занимался контрабандой сигарет и представлялся сотрудником СБУ; доверенное лицо бывшего первого заместителя начальника ГСУ СБУ Кравченко Александра (работал на терминале Лиски поста "Одесса-Центральный»).
Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса): работал на терминале АвтоЗАЗ поста "Черноморск"; фирмы Шермана занимающихся морскими перевозками грузов; например, он является учредителем ООО "ТриЕкспо" - экспедиторской компании в Одесском порту.
Кравченко Александр Николаевич (Одесса): работал вместе с Чудаковым; якобы также связан с контрабандой лекарств из Украины.
Дидух Владимир Степанович (Львов): прозвище "Вова Морда"; в разное время Дидух связывали к контрабанде сигарет и спирта; в СМИ его называют "криминальным авторитетом".
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"В этот день лица, занимавшиеся "большой распродажей" стратегических предприятий, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам", - заявил президент Владимир Зеленский.
Кроме персональных санкций против 10 человек, причастных к контрабанде,
возвращено в госсобственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс"; начата работа Центра противодействия дезинформации; а также - отстранены около 100 чиновников на таможне.
"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, были отстранены сегодня от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.
На сегодня в территориальных органах отстранены:
В Одесской таможни - 22 работника;
в Закарпатской - 23 работника;
в Киевской - 8 работников;
в Волынской - 23 работника;
в Галицкой - 46 работников;
в Буковинской - 3 работника.
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Служба безопасности Украины в понедельник откроет уголовное дело за "исчезновение" почти 400 км стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"Что касается трубы - действительно, 377,8 км - после того, как эту трубу передали в собственность украинского народа, после того как состоялась верификация, они куда-то исчезли в течение 2017-2019 года. Служба безопасности Украины в понедельник скорее всего будет открывать уголовное дело на основании сегодняшних решений по ст 113 "Диверсия" ... по факту ", - сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, это происходило на территории двух областей на Западной Украине "когда на территории этих областей работала прокуратура, СБУ, министерство внутренних дел".
"377,8 км - это не пачка сигарет, которую можно потерять, и никто не увидит", - добавил он.
В частности, было решено признать, что "бездействие" Кабмина по выполнению указанного в одном из прошлых решений СНБО, "по определению центрального органа исполнительной власти, ответственного за сохранность и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, проходящих через территорию Украины, общей длиной 1433 км, привела к потере государственного контроля над этими объектами".
Кабмину вместе со Службой безопасности Украины было поручено провести проверку для установления причины невыполнения указанного в одном из прошлых решений СНБО и по результатам принять соответствующие меры реагирования.
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Если суммировать.
Контрабандистов бы "накрыли".
Хотя знатоки дела считают, что далеко не всех и удивляются избирательности определение "мальчиков для битья".
"Накрыть" - маловато будет. Нужно довести дела до суда и посадить виновных. Гарантировано посадить
Виновных в халатности и в невыполнении служебных обязанностей тоже надо сажать.
А еще есть странные цифры. Эксперт говорят, что через таможню выводились сотни миллиардов, а возвращены - какие-то жалкие крохи. Разница, согласитесь, существенно.
Так все же, ребята - миллиарды где?
InfoKava по материалам СМИ