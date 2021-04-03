СНБО вместе с СБУ "накрыли" ключевые группировки контрабандистов

Всего правоохранители разоблачили три преступные контрабандистские группировки, было начато 87 уголовных производств, а 52 человек осуждены.

В СБУ рассказали также о противодействии коррупции именно на таможенной границе.

В течение 2020-2021 годов правоохранители открыли 82 досудебные расследования, по которым 109 должностным лицам сообщили о подозрении, 20 из которых уже осудили.

"Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием - это прежде всего безопасность граждан. Служба безопасности прекрасно понимает насколько важна для государства борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. и результаты работы это подтверждают. Так, в течение 2020 го и двух месяцев 2021 по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн гривен", - сказал Баканов.

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В Telegram-канале "Гостаможслужба" опубликовали фотоотчет обысков у контрабандистов. На снимках можно увидеть большое количество денег в иностранных валютах, а также информацию о взятках сотрудникам правоохранительных органов.

"В офисе одного из операторов "Слона" во время обыска были изъяты черную бухгалтерию, на которой расписано суммы взяток правоохранителям, СБУшникам и даже ДБРивцям (на фото Виталий Ануляк)!" - говорится в сообщении.

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"Впервые в истории Украины" введены персональные санкции - заблокированы активы и имущество - людей, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды", - заметил президент Владимир Зеленский.

Всего в списке топ-контрабандистов находятся десять человек из Львова, Львовской области, Одессы, Черновцов, Черновицкой области.

Вот этот список:

Бокало Иван Васильевич (Львов): как утверждали в СМИ, имеет отношение к организации на Львовской таможне коррупционной схемы, с помощью которой из пунктов пропуска в сутки получают около 2 млн долларов.

Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область): по данным "Наши деньги", имеет отношение к пропуску без оформления грузов из Италии; ему принадлежит "Футбольный клуб" Минай "(Закарпатье)" с одноименного села на окраине Ужгорода; много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением - заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.

Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область): долгое время был приближен к СБУ, якобы зарабатывал на контрабанде, в том числе и сигарет, в Черновицкой области.

Еримичук Александр Владимирович (Черновцы): якобы организовывал контрабанду из Турции; в определенных кругах также известен по прозвищу "Слон"; в СМИ можно встретить его фотографии с известными политиками и даже губернатором Черновицкой области.

Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область): бывший глава налоговой Максим Нефедов назвал его "главным контрабандистом", в прошлом году устроил настоящую войну с таможенниками; заявил, что ему начал мстить директор департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы (ГТС) Игорь Резник.

Альперин Вадим Александрович (Одесса): считается "главным игроком" в схемах.

Чудаков Александр Леонидович (Одесса): контролировал склады в Одессе, якобы занимался контрабандой сигарет и представлялся сотрудником СБУ; доверенное лицо бывшего первого заместителя начальника ГСУ СБУ Кравченко Александра (работал на терминале Лиски поста "Одесса-Центральный»).

Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса): работал на терминале АвтоЗАЗ поста "Черноморск"; фирмы Шермана занимающихся морскими перевозками грузов; например, он является учредителем ООО "ТриЕкспо" - экспедиторской компании в Одесском порту.

Кравченко Александр Николаевич (Одесса): работал вместе с Чудаковым; якобы также связан с контрабандой лекарств из Украины.

Дидух Владимир Степанович (Львов): прозвище "Вова Морда"; в разное время Дидух связывали к контрабанде сигарет и спирта; в СМИ его называют "криминальным авторитетом".

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"В этот день лица, занимавшиеся "большой распродажей" стратегических предприятий, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам", - заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме персональных санкций против 10 человек, причастных к контрабанде,

возвращено в госсобственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс"; начата работа Центра противодействия дезинформации; а также - отстранены около 100 чиновников на таможне.

"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, были отстранены сегодня от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

На сегодня в территориальных органах отстранены:

В Одесской таможни - 22 работника;

в Закарпатской - 23 работника;

в Киевской - 8 работников;

в Волынской - 23 работника;

в Галицкой - 46 работников;

в Буковинской - 3 работника.

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Служба безопасности Украины в понедельник откроет уголовное дело за "исчезновение" почти 400 км стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Что касается трубы - действительно, 377,8 км - после того, как эту трубу передали в собственность украинского народа, после того как состоялась верификация, они куда-то исчезли в течение 2017-2019 года. Служба безопасности Украины в понедельник скорее всего будет открывать уголовное дело на основании сегодняшних решений по ст 113 "Диверсия" ... по факту ", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, это происходило на территории двух областей на Западной Украине "когда на территории этих областей работала прокуратура, СБУ, министерство внутренних дел".

"377,8 км - это не пачка сигарет, которую можно потерять, и никто не увидит", - добавил он.

В частности, было решено признать, что "бездействие" Кабмина по выполнению указанного в одном из прошлых решений СНБО, "по определению центрального органа исполнительной власти, ответственного за сохранность и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, проходящих через территорию Украины, общей длиной 1433 км, привела к потере государственного контроля над этими объектами".

Кабмину вместе со Службой безопасности Украины было поручено провести проверку для установления причины невыполнения указанного в одном из прошлых решений СНБО и по результатам принять соответствующие меры реагирования.

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Если суммировать.

Контрабандистов бы "накрыли".

Хотя знатоки дела считают, что далеко не всех и удивляются избирательности определение "мальчиков для битья".

"Накрыть" - маловато будет. Нужно довести дела до суда и посадить виновных. Гарантировано посадить

Виновных в халатности и в невыполнении служебных обязанностей тоже надо сажать.

А еще есть странные цифры. Эксперт говорят, что через таможню выводились сотни миллиардов, а возвращены - какие-то жалкие крохи. Разница, согласитесь, существенно.

Так все же, ребята - миллиарды где?