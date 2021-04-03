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Политика / Общество / Криминал

Расстреляны женщины-медики, которые проводили вакцинацию в Афганистане

23:30, 03 апр 2021
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Бойовики убили трех женщин, которые делали прививки против полиомиелита в городе Джалалабад на востоке Афганистана. В этом месяце в Джалалабаде были убиты также три женщины-журналистки, о нападении на которых заявляло “Исламское государство”. Об этом сообщает Reuters.

Гулам Дастагир Назаре, руководитель программы иммунизации в министерстве здравоохранения Афганистана, сообщил, что взрыв произошел у входа в департамент здравоохранения провинции Нангархар.
Примерно в то же время неизвестные боевики расстреляли лиц, которые делали вакцинацию в двух отдельных местах в Джалалабаде, в результате чего погибли двое добровольцев и один руководитель программы иммунизации против полиомиелита, все они женщины.
Напомним
Афганистан и Пакистан — единственные страны в мире, где полиомиелит остается эндемическим. На этой неделе Афганистан начал программу вакцинации против полиомиелита, которую поддерживает детское агентство ООН ЮНИСЕФ.

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