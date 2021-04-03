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Общество

Дети, у которых родители погибли от коронавируса, получат новый дом от ПЦУ

23:00, 03 апр 2021
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Киевской епархией Православной Церкви Украины создан целевой благотворительный фонд для помощи семье Родикових, в которой 13 детей, а коронавирус унес жизни обоих родителей. Об этом в Facebook написал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

“Сегодня эта семья, эти тринадцать детей, как никогда, нуждаются в поддержке. Церковь продолжает всесторонне заниматься этой семьей, позаботится о ее духовных и материальных потребностях. Киевской епархией Православной Церкви Украины уже создан целевой „Благотворительный фонд помощи семье Родикових“, он поможет семье решить болезненные вопросы”, — написал Митрополит.
Епифаний рассказал, что хорошо знает эту семью и все трудности и испытания, которые они прошли как вынужденные переселенцы из-за войны на востоке Украины.
“Им пришлось покинуть родной дом в Макеевке, который впоследствии сожгли оккупанты, переехать в незнакомую для них Киевскую область, с самого начала обустраивать свою жизнь. Два года назад мною было совершено первое Таинство крещения как Предстоятеля Православной Церкви Украины девяти детей этой семьи. Мы беспокоились об этой семье. Хорошо помню, как шумно, но очень уютно и по-домашнему каждый раз встречала эта семья, которая никогда не делила детей на „своих“ и „усыновленных“, где все дети росли в любви и согласии”, — рассказал он.
Напомним
Как стало известно УНН, за одну неделю коронавирус унес жизни Владимира и Дианы Родикових, которые воспитывали 13 детей: пятерых родных и 8 приемных. Так, супруги умерли от осложнений коронавирусной инфекции: 21 марта коронавирус унес жизни Владимира Родикова, 29 марта в реанимации умерла Диана. Без опеки осталось 13 детей.

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