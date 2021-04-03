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Новая Программа медицинских гарантий действует с 1 апреля: что изменилось

22:00, 03 апр 2021
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С 1 апреля в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий, которая предусматривает 35 пакетов медицинских услуг. Три пакета будут новыми, а еще пять — выделены из уже имеющихся, сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Программа медицинских гарантий — это перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые гарантируются населению и оплачиваются из государственного бюджета на основе единых национальных тарифов.
По данным Национальной службы здоровья Украины, новые медуслуги включают:
лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях;
психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами;
вакцинация от острой респираторной болезни COVID-19.
Еще 5 медуслуг выделены из существующих пакетов медицинских услуг:
стоматологическая медицинская помощь в амбулаторных условиях;
ведение беременности в амбулаторных условиях;
лечения пациентов методом перитонеального диализа в амбулаторных условиях;
сопровождение и лечения взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи;
готовность к реагированию на инфекционные заболевания и эпидемии.
Как и в предыдущем году, Программа медицинских гарантий будет охватывать такие виды медицинской помощи, как: первичная, специализированная и высокоспециализированная помощь, экстренная, паллиативная помощь и медицинская реабилитация, медицинская помощь детям до 16 лет и медицинская помощь при беременности и родах.
Остаются приоритетные направления. А именно: лечение острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда, медицинская помощь при родах, медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях и 6 исследований для раннего выявления рака.
Согласно принятому постановлению НСЗУ не будет оплачивать медицинские услуги, которые предоставляются по направлениям в бумажной форме. Все предоставители медицинских услуг по договору с НСЗУ обязаны вести электронные медицинские записи о направлении в электронной системе здравоохранения.
Бюджет программы на 2021 год составляет 123,4 млрд грн.
Напомним
Национальная служба здоровья с 1 июля 2021 года будет администрировать программу реимбурсации инсулинов. Рецепт на инсулины будет исключительно электронным, а маршрут пациента — понятнее.

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