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Политика / Скандал

Сигнал для хунты в Мьянме: доноры прекращают финпомощ из-за насилия

21:00, 03 апр 2021
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Япония, которая считается основным донором финансовой помощи Мьянме, заявила о прекращении помощи. Об этом сообщает издание Japan Today, которое цитирует слова главы МИД страны Тошимица Мотеги. Он считает, что такой шаг в Мьянме должны принять как сигнал.

«Какую позицию занимает Япония по экономической помощи? Новой помощи не будет. Наша позиция — четкая», — сказал министр.
Эту же позиция заняла одна из немецких корпораций. Giesecke and Devrien - компания, которая поставляет в страну сырье для изготовления банкнот. Однако поставки прекратились з-за силы, которую применяют против протестующих, что привело к смерти сотен людей.
«Это реакция на продолжающиеся жестокие столкновения между военными и гражданским населением», — заявила мюнхенская компания. Она уже ограничила поставки сырья, расходных материалов и компонентов системы для производства банкнот в последние недели.
Госдепартамент во вторник приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму в связи с военным переворотом. Если месяц назад американский Госдеп позволил госслужащим оставлять Мьянму добровольно, то теперь это является обязательным условием. Остаться могут только те дипломаты, чья работа критически необходима.
Напомним
Беспорядки в Мьянме начались 1 февраля. С тех пор и до сегодняшнего дня в стране погибли 535 протестующих.
1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 выборах.
После этого в стране начались протесты, которые продолжаются и по сей день. В ходе столкновений гибнут люди, также продолжаются аресты.

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