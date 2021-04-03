Сигнал для хунты в Мьянме: доноры прекращают финпомощ из-за насилия

Япония, которая считается основным донором финансовой помощи Мьянме, заявила о прекращении помощи. Об этом сообщает издание Japan Today, которое цитирует слова главы МИД страны Тошимица Мотеги. Он считает, что такой шаг в Мьянме должны принять как сигнал.

«Какую позицию занимает Япония по экономической помощи? Новой помощи не будет. Наша позиция — четкая», — сказал министр.

Эту же позиция заняла одна из немецких корпораций. Giesecke and Devrien - компания, которая поставляет в страну сырье для изготовления банкнот. Однако поставки прекратились з-за силы, которую применяют против протестующих, что привело к смерти сотен людей.

«Это реакция на продолжающиеся жестокие столкновения между военными и гражданским населением», — заявила мюнхенская компания. Она уже ограничила поставки сырья, расходных материалов и компонентов системы для производства банкнот в последние недели.

Госдепартамент во вторник приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму в связи с военным переворотом. Если месяц назад американский Госдеп позволил госслужащим оставлять Мьянму добровольно, то теперь это является обязательным условием. Остаться могут только те дипломаты, чья работа критически необходима.

Напомним

Беспорядки в Мьянме начались 1 февраля. С тех пор и до сегодняшнего дня в стране погибли 535 протестующих.

1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 выборах.

После этого в стране начались протесты, которые продолжаются и по сей день. В ходе столкновений гибнут люди, также продолжаются аресты.

