Украинские фигуристы получили две квоты на зимние Олимпийские игры в Пекине

На чемпионате мира по фигурному катанию, который недавно завершился в Стокгольме, украинские фигуристы получили всего две квоты на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины.

Сейчас обеспечено участие украинских спортсменов в мужском одиночном катании и спортивных танцах на льду (по одной квоте). За олимпийские "пропуска" в женском одиночном катании и парном катании фигуристы смогут побороться на международном турнире "Nebelhorn Trophy" в Оберстдорфе (Германия).

Лицензии на зимние Игры-2022 для украинской команды завоевали одиночник Иван Шмуратко и танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин.

Заметим, что по результатам ЧМ-2021, согласно правилам ISU, определены по 24 квоты для мужского и женского одиночного катания, 16 - для парного катания и 19 - для спортивных танцев на льду.

Напомним

В мужском мировом рейтинге фигуристов лучший из украинцев Иван Шмуратко занимает 39-е место, а среди женщин - Марина Жданович (150).

