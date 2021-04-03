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Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA

18:00, 03 апр 2021
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Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA в Киеве 2 апреля объявил победителей. Главную награду конкурса Docu/Украина получил фильм "Земля Ивана" Андрея Лисецкого. Об этом пишет пресс-служба кинофестиваля.

В этом году фестиваль и объявление победителей проходили в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса и усиления карантинных мероприятий.
Главный конкурс ежегодно проводится в трех секциях: полнометражные ленты, короткометражные и международные фильмы. Отдельные призы также вручает специальное студенческое жюри и организаторы фестиваля.
В национальном конкурсе победил фильм "Земля Ивана" Андрея Лисецкого о художнике-самоучке Иване Приходько.
В международном конкурсе победила картина грузинского режиссера Саломе Джаш "Укрощение сада".
Награда "Настоящего времени", официального партнера фестиваля, в номинации Rights Now досталась картине "Этот дождь никогда не закончится" Алины Горловой.
Главный приз правозащитной секции Rights Now получила лента "Колумбийская семья" Тани Воль Серенсен о семье, которую разделила правозащитная деятельность.
Приз имени Андрея Матросова достался картине "Чем дальше - тем лучше" Анны Ярошевич.
Главный приз студенческого жюри достался фильму "Маленький Самди" о борьбе с наркозависимостью.
Лучшим короткометражным фильмом признали "Океан" Пауля Шойфлера.
Напомним
Docudays UA - крупнейший международный фестиваль документального кино в Украине. Проходит ежегодно в течение последней недели марта в Киеве. По завершению Docudays UA традиционно представляет лучшие фильмы программы в регионах Украины в рамках Странствующего фестиваля.
Миссией фестиваля является создание возможностей для зрителей в Украине смотреть актуальные документальные ленты со всего мира. Фестиваль стремится сформировать активную гражданскую позицию, осведомленность о правах человека и уважение к человеческому достоинству.

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