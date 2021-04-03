Хроника эскалации: что там Россия нам готовит

По данным украинской разведки, вооруженные силы России продолжают наращивать количество войск на территории оккупированных районов в Донецкой и Луганской областей, сообщает Минобороны Украины.

Украина и ее партнеры констатируют системное обострение со стороны России ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, и что нынешняя эскалация является самой масштабной за последние годы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Россия системно распространяет тезисы о том, что Украина готовится к эскалации, а РФ действует в ответ, предотвращая этим намерениями. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Последние несколько недель мы наблюдаем системную дезинформационную кампанию России, которая происходит по публичным каналам, а также непубличным. Задача российских дипломатов и российской разведки - распространять тезисы о том, что это Украина готовится к эскалации, Украина готовится к провокациям, а Россия действует в ответ, предотвращая этим намерениям. Я хочу официально заверить, что это фейк и никаких подобных намерений Украины не имеет", - добавил министр.

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Под контролем кадровых российских офицеров на этой неделе состоялись тренировки военнослужащих Южного военного округа ВС РФ. Таким образом их хотят держать в готовности к применению в случае возможного обострения ситуации.

Беспилотники миссии ОБСЕ на Донбассе 27 марта зафиксировали 19 танков на полигоне вблизи Бугаевки, и еще 22 – у населенного пункта Круглик на оккупированной Луганщине. Было обнаружено также 15 самоходных и 12 прицепных артиллерийских средств поражения.

В Twitter автор аккаунта под названием "IgorGirkin" выложил ряд видеороликов, датированных пятницей, 2 апреля, на которых зафиксировано активное передвижение военной техники РФ по железной дороге и автомобильным дорогам. В частности, колонны были замечены в Воронежской и Саратовской областях. Была также опубликована карта передвижения войск РФ.

В ОРДЛО объявили о призыве в свои "армии" и собрались насильно мобилизовать по 200 молодых людей. На такой шаг незаконные "республики" пошли впервые за семь лет.

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Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину. Речь идет о завершающем этапе подготовки мероприятий российских военных, связанных с серьезными провокациями на украинских границах.

Так, в прошлые годы Россия готовила законодательную базу для создания “причин” вероятного введения войск на территорию Украины. Речь идет о защите российских граждан в так называемых ЛНР/ДНР, где тысячи человек бесплатно смогли получить паспорт гражданина РФ.

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Президент Владимир Зеленский накануне провел большое совещание относительно обострения на Донбассе. На совещании присутствовали все военные, имеющие к этому отношение. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов,

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В случае наступления России никакая дивизия США в Украину не прибудет, – заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, нардеп от "Европейской Солидарности" Михаил Забродский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 2 апреля. Он пояснил, что Киеву стоит рассчитывать только на свои силы.

"Касательно помощи, которую могут предоставить западные партнеры. Безусловно, для нас она является критически важной и существенной. Но это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины, завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за Украину. Только одна силовая организация будет сражаться за Украину – это Вооруженные силы Украины", – сказал народний депутат.

Забродский пояснил, что с учетом этого фактора в Украине необходимо систематически заниматься вопросами оборонной сферы и усиления обороноспособности.

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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения.

Также в районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

“Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Передовые подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают фиксировать проведения оккупантами инженерных работ с целью расширения и дооборудование оборонительных позиций”, — сообщили в штабе ООС.

Украина проинформировала партнеров из членов Совета Безопасности ООН об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе и наращивании военного присутствия России на оккупированных территориях, а также на границе. Об этом сообщает миссия Украины при ООН.

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Вооруженные силы США 1 апреля повысили боевую готовность до самого высокого уровня в Европе. Руководство объяснило это активизацией боевиков на Донбассе и стягиванием российских регулярных войск к украинской границе. Европейское командование будет следить за ситуацией на российско-украинской границе круглосуточно.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе (Бельгия), чтобы обсудить недавний всплеск агрессии России на Донбассе, в частности скопление российских войск возле украинских границ.

Представитель Североатлантического альянса заявил, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины, передает Reuters.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью недавней масштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее. Также тревожит нарушение РФ режима прекращения огня", – сказал участник встречи.

В НАТО отметили, что "дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности".

Министр обороны Украины Андрей Таран 1 апреля провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны. Последний пообещал помощь Украине в случае эскалации агрессии РФ.

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В Европейском парламенте (ЕП) призвали Россию прекратить запугивание и наращивание военных сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях.

Европейские политики подчеркнули, что наблюдают за ситуацией на востоке Украины "с большой тревогой". Об этом говорится в совместном заявлении членов Европарламента, опубликованном в пятницу, 2 апреля.

"Мы призываем Россию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности, чтобы в конечном итоге восстановить территориальную целостность Украины", – сказано в заявлении.

Документ поддержали 18 членов Европейского парламента из Литвы, Польши, Германии, Словакии, Латвии, Болгарии, Дании, Румынии, Эстонии и Франции.

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В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В пятницу, 2 апреля, в Кремле выдали заявление, что любое развертывание войск НАТО в Украине приведет к дальнейшей напряженности у границ России и "вынудит Москву принять дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности".

В частности, спикер главы РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что ситуация на линии разграничения на Донбассе между российско-оккупационными войсками и Вооруженными силами Украины "весьма пугающая" и что там "имели место многочисленные провокации".

Российские посольства уже получили задание подготовить заявления о возможной эскалации конфликта. Речь идет о тезисах “агрессивные действия ВС Украины” и исключительно “миротворческая” деятельность РФ в ответ.

InfoKava по материалам СМИ



