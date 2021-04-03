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Наконец они пообщались: Байден позвонил Зеленскому и сказал, что поддерживает Украину

12:00, 03 апр 2021
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В пятницу, 2 апреля, состоялась первая телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Главные вопросы, которые обсудили президенты: агрессия России против Украины на Донбассе и в Крыму, деоккупация Крыму и реформы, которые внедряются в Украине, способствующих борьбе с коррупцией и развития судебной сферы.

* * *
Украинский президент прокомментировал разговор в Twitter. Он написал, что Украина высоко ценит поддержку США, и отметил, что это партнерство имеет большое значение для страны.
На сайте Офиса президента Украины сообщили, что Байден и Зеленский обсудили важность борьбы с олигархатом в нашем государстве. Украинский гарант отметил, что политика страны направлена ​​на системную деолигархизацию.
Зеленский подробно рассказал о реформах в Украине, в частности о развитии антикоррупционной инфраструктуры, внедрения земельной реформы, а также о реформе судопроизводства и Конституционного Суда.
Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупации полуострова. Президент Украины рассказал об инициативе саммита Крымской платформы.

"Крымская платформа - сегодня единственная площадка, направленный на деоккупации Крыму и защите прав украинский на оккупированном полуострове", - отметил Владимир Зеленский.

Он пригласил Джо Байдена принять участие в первом саммите инициативы и посетить Украину в день ее независимости.
Глава Украинского государства также отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всем Альянса.
Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.

"Украина и США стоят плечом к плечу, когда речь идет об укреплении наших демократий. Я предан идее реформирования Украины, улучшению прозрачности и достижению мира", - отметил Владимир Зеленский.

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В Белом доме также обнародовали подробности переговоров между двумя президентами. В сообщении указано, что президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он подчеркнул стремление администрации активизировать стратегическое партнерство в поддержку плана Президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, обеспечивает справедливость, безопасность и процветание для народа Украины.

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантические устремления Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепление демократии в регионе", - говорится в сообщении.

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Президент США Джо Байден сказал, что ждет возможности посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в Верховной Раде в 2015 году. Об этом написал в Facebook глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает Президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - написал Ермак.

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Прессекретарь президента Украины Юлия Мендель назвал разговор Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом невероятной.

InfoKava по материалам СМИ


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