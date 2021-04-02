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Политика / Скандал

Для Познера, которого выгнали из Грузии, мнение людей не стоит внимания

14:00, 02 апр 2021
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Российский журналист Владимир Познер на своем официальном сайте прокомментировал акцию протеста, которая накануне прошла в Тбилиси из-за того, что он приехал в Грузию, передает УНН.

“Я хотел бы объяснить, почему никому из (журналистов) я не дал комментарии по поводу того, что произошло в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидно: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Потому молчу и молчать буду”, — сказал Познер.
Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения — 1 апреля ему исполняется 87 лет, из-за этого в грузинской столице собрался стихийный протест. Отель, где он остановился, забросали яйцами. Журналисту пришлось покинуть страну, сообщило 31 марта “Грузия Online”.
Вместе с ним в грузинскую столицу прибыли “до 50 представителей российского шоу-бизнеса”.
Познер и его спутники остановились в отеле Vinotel Boutique Hotel. Возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. В акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения “Сирцхвилиа” (“Позор”), а также оппозиционных партий “Европейская Грузия”, “Единое национальное движение” и “Лело для Грузии”, сообщил грузинский Первый канал.
Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию Грузии, так как он не признает территориальную целостность страны. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы, по собственным словам, создать “дискомфорт” Познеру и его гостям. Им также удалось отключить электричество в здании гостиницы, сообщили телеканал “Рустави-2” и издание “Новости — Грузия”.
МВД Грузии заявило, что Познер законно въехал в страну, так как имеет гражданство США. К Vinotel прибыли полицейские. Они помешали протестующим прорваться в гостиницу, из-за чего между ними и участниками акции произошли столкновения.
После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских. Они переехали в отель Rooms. Протестующие тоже переместились к нему и стали забрасывать здание сырыми яйцами.
Напомним
В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу “Имеди” Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазами были “ужасными”. “Драк было очень много при мне. О абхазах грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, они неполноценны. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал”, — цитировало Познера грузинское издание “Сова”. Ведущего раскритиковали в Грузии. Сам он заявил, что сказал то, что думал.

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