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Первый проект лунного города придумал украинец Аркадий Мелуа

22:30, 29 мар 2021
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Уроженец Казатина Винницкой области, профессор Аркадий Мелуа (г.р. 1950) — участник первого советского проекта колонизации Луны и создания долговременной лунной базы. Он родился в 1950 году, на его счету несколько патентов, он историк и популяризатор науки. Авторству Мелуа, кроме прочего, принадлежит энциклопедия "Ракетная техника, космонавтика и артиллерия" объемом более 1 100 страниц. Пишет о нём издание Сегодня.

Лунный город

Аркадий Мелуа был активным участником советской программы освоения Луны – в шестидесятых-семидесятых годах были такие планы, которые затем свернули из-за дороговизны. Расчетная стоимость проекта составила 50 млрд рублей (или 80 млрд долларов), что было чересчур даже для Советского Союза.

Художественный эскиз проекта базы "Звезда"

Детальный план создания советской лунной базы был разработан по указанию академика Сергея Королева. Разработка проекта, который получил официальное название "Звезда", началась в 1962 году. По проекту предполагалось доставить на Луну экипаж из 12 человек и девять модулей общей массой 192 тонны. Модули были складными: на Земле их длина составляла 4,5 м, но на Луне под давлением воздуха они раскладывались бы до 8,6 м. Три модуля отводилось под жилье, а в остальных размещались командный пункт, научная лаборатория, медицинский отсек со спортзалом, столовая с кухней, мастерская и склад. Общая площадь базы по проекту составляла 195 кв. м, одновременно проживать на ней могли до 12 человек".

Проект лунного города, разработанный в ОКБ-1

Предполагалось также строительство ядерного реактора, который обеспечивал бы энергией лунную базу, а также прокладка на лунной поверхности специальной железной дороги, по которой курсировал бы лунный поезд. Сейчас это кажется фантастикой, но в свое время проект объединил лучшие умы космической и ракетостроительной отрасли.
"Звезду" разрабатывали под руководством конструктора реактивных пусковых установок, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов, академика Владимира Бармина. В 1974 году к проекту присоединился и Аркадий Мелуа, который стал автором одних из первых в стране изобретений специальных лунных сооружений, методов их защиты, а также специальных исследовательских приборов, которые должны были работать в экзотических условиях спутника Земли. Собственно говоря, именно Мелуа принадлежит патент на раскладные лунные модули, что подтверждается свидетельством Госкомиссии по делам изобретений и открытий.

Космические технологии для земной науки

Вклад Аркадия Мелуа в космонавтику общепризнан, хотя большинство его идей еще предстоит применить на практике. Например, в статье "Организация географических экспериментов на Луне", опубликованной в 1977 году, Мелуа со ссылкой на исследования, полученные с американских и советских спутников, допускает возможность исследования земной атмосферы, радиационных поясов Земли, а также солнечных затмений с лунной поверхности.
"Отсутствие атмосферы дает прекрасные возможности для астрономических наблюдений на Луне. Дистанционное изучение космических тел перестанет зависеть от астроклимата пункта наблюдения и капризов погоды", – пишет Мелуа.
Любопытно, что освоение космоса на момент написания статьи шло такими темпами, что автор был уверен: "высадка людей для длительного проживания на близлежащей внеземной территории – лунной – состоится не позднее начала восьмидесятых годов".
Впрочем, Аркадий Мелуа занимался разработкой не только технологий, предназначенных для использования на других планетах. Начиная с конца семидесятых в круг его интересов вошла проблема использования космических технологий на земле, в сугубо гражданских отраслях. Например, Мелуа одним из первых в СССР сформулировал методические принципы применения космических снимков в градостроительстве. А наработки в космической медицине предложил использовать для лечения полярников.

Гелиокомплекс "Солнце"
Кроме того, он стал одним из авторов такого изобретения, как гелиокомплекс – солнечная печь. Это уникальное сооружение позволяет с помощью огромных зеркал концентрировать солнечный луч, способный в течение нескольких секунд достигать температуры 3 тыс. градусов по Цельсию. Крупнейший в Советском союзе гелиокомплекс "Солнце" был построен под Ташкентом в начале восьмидесятых годов и до сих пор является одной из главных туристических достопримечательностей.

Гелиокомплекс "Солнце"

Чертеж гелиокомплекса профессора Мелуа

Напомним
19 марта американское космическое агентство NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида".


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