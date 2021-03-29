Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование

Компания Research & Branding Group провела социологическое исследование, чтобы выяснить, как жители Украины оценивают свое материальное положение. В ходе опроса украинцы рассказали на чем они экономят сейчас и на сколько им хватит накоплений.

Материальное положение украинцев

В ходе опроса компания R&B Group выяснила, что в целом в разрезе страны количество украинцев, которые негативно оценивают собственное материальное положение превышает долю тех, кто воспринимает его положительно.

Данные:

51% – оценивает свое состояние, как среднее,

40% – считают его вполне плохим,

7% – считают материальное положение своей семьи более или менее хорошим.

Важно! По мере снижения возраста и роста уровня образования респондентов снижалась негативная оценка опрошенных украинцев касательно своего материального положения. Среди молодежи до 35 лет только 24% негативно воспринимает материальный достаток, а среди тех, кто имеет высшее образование – 30%. Лица в возрасте от 60 лет и старше (58%), а также лица со средним и низким уровнем образования (50%).

Региональный разрез и уровень дохода

Более негативно свое материальное положение среди опрошенных украинцев оценивают жители сельской местности, а именно:

жители сельской местности – 43%,

жители обычных городов – 41%,

жители областных центров – 35%.

В региональном плане негативные оценки по данному вопросу чаще всего поступали от:

населения Центральных регионов – 45%,

населения Восточного региона – 42%,

жителей Западной Украины – 33%.

Зачастую не трудоустроенное население Украины оценивает свое материальное положение, как плохое, около 57%. А вот среди учащейся молодежи, заробитчан и женщин, находящихся в декретном отпуске негативно оценили положение своей семьи лишь 15%.

Сбережения украинцев

Результаты опроса показывают, что в настоящее время примерно семь из десяти украинцев имеют определенные сбережения (70% опрошенных). Компания R&B Group сравнила количество населения, у которого сейчас нет сбережений по результатам опроса в 2019 году и 2020 году.

Сколько процентов украинцев не имеют сбережений

Сентябрь 2019 года – 35%

Конец мая 2020 года – 48%

Март 2021 года – 30%

На сколько украинцам хватит сбережений

Согласно опросу, в настоящее время одной среднестатистической семье, которая имеет сбережения, их могло бы хватить на около 2,7 месяца. Самые высокие средние значения оценок возможной продолжительности проживания на имеющихся сбережениях были получены в следующих группах населения:

молодежи хватит на 3 месяца,

лицам с высшим образованием на 3,2 месяца,

лицам с высоким уровнем достатка на 7,2 месяца,

жителям сельской местности на 3,4 месяца,

жителям Западной Украины на 3,3 месяца.

В нынешних условиях украинцы предпочитают экономить на:

отдых и отпуск – 51%,

одежда и обувь – 50%,

продукты питания – 44%,

досуг и развлечения – 41%,

лечение и медикаменты – 30%,

покупка крупной бытовой техники – 30%.

На чем экономили украинцы сейчас и в 2019 году

В нынешних условиях нестабильной экономики и пандемии коронавируса не на всех статьях расходов украинцы начали экономить больше. К примеру, на связь и еще ряд пунктов население начало тратить наоборот больше.

Отдых и отпуск – 51% сейчас против 47% в 2019 году

досуг и развлечения – 41% против 36% (соответственно)

предметы роскоши – 23% против 18% (соответственно)

коммунальные расходы – 28% против 37% (соответственно)

образование – 7% против 12% (соответственно)

связь – 14% против 17% (соответственно)

мелкая бытовая техника – 26% против 29% (соответственно)

Как проводился опрос

Опрос провели с 4 по 14 марта 2021 года методом личного формализованного интервью. Всего было опрошено 1 801 респондентов, среди которых были лица 18 лет и старше. Максимальная погрешность выборки не превышает плюс минус 2,4%.







