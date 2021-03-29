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Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование

22:00, 29 мар 2021
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Компания Research & Branding Group провела социологическое исследование, чтобы выяснить, как жители Украины оценивают свое материальное положение. В ходе опроса украинцы рассказали на чем они экономят сейчас и на сколько им хватит накоплений.

Материальное положение украинцев
В ходе опроса компания R&B Group выяснила, что в целом в разрезе страны количество украинцев, которые негативно оценивают собственное материальное положение превышает долю тех, кто воспринимает его положительно.
Данные:
51% – оценивает свое состояние, как среднее,
40% – считают его вполне плохим,
7% – считают материальное положение своей семьи более или менее хорошим.
Важно! По мере снижения возраста и роста уровня образования респондентов снижалась негативная оценка опрошенных украинцев касательно своего материального положения. Среди молодежи до 35 лет только 24% негативно воспринимает материальный достаток, а среди тех, кто имеет высшее образование – 30%. Лица в возрасте от 60 лет и старше (58%), а также лица со средним и низким уровнем образования (50%).

Региональный разрез и уровень дохода
Более негативно свое материальное положение среди опрошенных украинцев оценивают жители сельской местности, а именно:
жители сельской местности – 43%,
жители обычных городов – 41%,
жители областных центров – 35%.
В региональном плане негативные оценки по данному вопросу чаще всего поступали от:
населения Центральных регионов – 45%,
населения Восточного региона – 42%,
жителей Западной Украины – 33%.
Зачастую не трудоустроенное население Украины оценивает свое материальное положение, как плохое, около 57%. А вот среди учащейся молодежи, заробитчан и женщин, находящихся в декретном отпуске негативно оценили положение своей семьи лишь 15%.

Сбережения украинцев
Результаты опроса показывают, что в настоящее время примерно семь из десяти украинцев имеют определенные сбережения (70% опрошенных). Компания R&B Group сравнила количество населения, у которого сейчас нет сбережений по результатам опроса в 2019 году и 2020 году.

Сколько процентов украинцев не имеют сбережений
Сентябрь 2019 года – 35%
Конец мая 2020 года – 48%
Март 2021 года – 30%

На сколько украинцам хватит сбережений
Согласно опросу, в настоящее время одной среднестатистической семье, которая имеет сбережения, их могло бы хватить на около 2,7 месяца. Самые высокие средние значения оценок возможной продолжительности проживания на имеющихся сбережениях были получены в следующих группах населения:
молодежи хватит на 3 месяца,
лицам с высшим образованием на 3,2 месяца,
лицам с высоким уровнем достатка на 7,2 месяца,
жителям сельской местности на 3,4 месяца,
жителям Западной Украины на 3,3 месяца.

В нынешних условиях украинцы предпочитают экономить на:
отдых и отпуск – 51%,
одежда и обувь – 50%,
продукты питания – 44%,
досуг и развлечения – 41%,
лечение и медикаменты – 30%,
покупка крупной бытовой техники – 30%.

На чем экономили украинцы сейчас и в 2019 году
В нынешних условиях нестабильной экономики и пандемии коронавируса не на всех статьях расходов украинцы начали экономить больше. К примеру, на связь и еще ряд пунктов население начало тратить наоборот больше.
Отдых и отпуск – 51% сейчас против 47% в 2019 году
досуг и развлечения – 41% против 36% (соответственно)
предметы роскоши – 23% против 18% (соответственно)
коммунальные расходы – 28% против 37% (соответственно)
образование – 7% против 12% (соответственно)
связь – 14% против 17% (соответственно)
мелкая бытовая техника – 26% против 29% (соответственно)

Как проводился опрос
Опрос провели с 4 по 14 марта 2021 года методом личного формализованного интервью. Всего было опрошено 1 801 респондентов, среди которых были лица 18 лет и старше. Максимальная погрешность выборки не превышает плюс минус 2,4%.



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