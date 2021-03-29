Тбилиси в опасности: городу грозит огромный оползень

Грузинская столица Тбилиси оказалась под угрозой схода гигантского оползня, который образовался из-за разлома в скале. Непрекращающиеся ливни стали причиной сразу нескольких потопов и оползней в разных районах страны. Об этом пишет Эхо Кавказа.

“Мы должны в определенной степени уменьшить передвижение активного смещения, которое сейчас находится в динамике. Будет установлено временное ограждение, после чего начнется прокладка подходных дорог непосредственно на месте оползня. Позже начнется срез и расчистка земли, определенных ее масс. Кроме перечисленных работ, для прекращения активности будут применены специальные анкера (для укрепления оползневых склонов). Ко всему этому мы приступим в ближайшие дни. Но говорить о том, когда будут закончены полностью все мероприятия, было бы несерьезно. Это зависит от многих факторов”, — прокомментировал ситуацию мэр Тбилиси Ираклий Бенделиани.

А пока в Тбилиси только приступают к устранению проблемы, в Цагерском муниципалитете уже третий день пытаются бороться с оползнями. Земляные массы сошли на подъездную дорогу к одному из местных сел, из-за чего около 10 семей остались отрезанными от мира. Дожди здесь не прекращаются, поэтому смещение постоянно находится в движении.

Как утверждают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли, груды камней, песка и щебня движутся в сторону города со скоростью пять сантиметров в сутки, а глубина разлома составляет не менее 18 метров.

Напомним

Последний крупный обвал природного грунта произошел в Грузии 13 июня 2015 года. Наряду с сильными дождями это спровоцировало сильное наводнение в Тбилиси. Город был затоплен, серьезно пострадал центр грузинской столицы, частично были разрушены автомагистрали, повреждены линии электропередач и жилые дома. Жертвами стихии стали 19 человек.



