"Поддержать"
Тренды:
Новости
Что май с апрелем нам готовят и почему так холодно при глобальном потеплении
В Мозамбике сторонники ИГ совершили масштабный теракт: сотни убитых
Климат меняется катастрофически, а президент...
Наконец контейнеровоз сдвинулся - мир будет с туалетной бумагой!
Нужно ли регистрировать скважину на своем участке? PR
Новый смартфон: откройте для себя Apple IPhone PR
Чашка кофе за полчаса до тренировки усиливает жиросжигание
Киевские гроссмейстеры Юлия Осьмак и Кирилл Шевченко - чемпионы мира среди студентов
Молодые украинские стартаперы привлекли в Украину $171 миллион инвестиций
Рецепты как послание во времени. Кулинарные традиции украинских образованных семей
Китаю необходимо украинское продовольствие: наращивают поставки
Обострение на фронте: четверо погибших и двое раненых
20 мифов о вакцинации: Минздрав опровергает и предупреждает
Сделайте своё жильё домом мечты - доверьтесь профессионалу PR
Очень древняя Поднебесная: золотые маски в Китае делали уже 3 тыс. лет назад
Все новости
Природа / Главные новости

Что май с апрелем нам готовят и почему так холодно при глобальном потеплении

22:00, 27 мар 2021
32
Версия для печати

Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что в Украине весна в 2021 году будет холодной и поздней, а морозов следует ожидать даже в апреле. Прохладная погода сохранится после Пасхи, которую будут праздновать 2 мая. В конце марта будет мороз, и в начале апреля ожидается минусовая температур, пишет Диалог.

Также Горбань отметил, что первые два месяца весны будут достаточно холодными, и такая погода сохранится до Пасхи.

- В начале апреля просчитывается ночной минус, температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Середина апреля будет более прохладной, а последнюю неделю второго месяца весны будет также ветреный, прохладный и с дождем. В мае тоже не будет жары. После пасхальных праздников ожидается несколько волн похолодания, - рассказал Горбань.

* * *

И тут возникает вопрос: на планете же глобальное потепление, откуда холодные зимы и весны?
На этот вопрос отвечает Би-би-си: эксперт Николай Воронин объясняет, как эти явления связаны между собой, и почему рост средних температур по всей планете может провоцировать экстремальные заморозки.
Недавно Трамп, известный своим скептическим отношением к изменению климата, пошутил в "Твиттере": "Что за чертовщина происходит с глобальным потеплением? Возвращайся поскорей, ты нам так необходимо!"
Дело в том, что в Чикаго, расположенном южнее Сочи, на этой неделе холоднее, чем в Антарктиде. А метеорологи обещают, что в некоторых местах США температура может опуститься до -50 градусов по Цельсию и даже ниже. В штатах Среднего Запада - Висконсине, Мичигане и Иллинойсе - и даже в еще более южных Алабаме и Миссисипи объявлено чрезвычайное положение.
Что такое полярный вихрь?
Если совсем просто, то полярный вихрь - это такая атмосферная воронка, в которой холодный воздух вращается вокруг северного полюса.
Дело в том, что южнее, в умеренных широтах, воздух нагревается сильнее. За счет этого там образуется область высокого давление - и воздух выталкивает к северу, где давление ниже. Проще говоря, с юга на север начинает дуть ветер.
Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, поток воздуха начинает закручиваться вокруг полюса, образуя ту самую воронку - полярный вихрь.
Таких воронок две, и расположены они друг над другом.
Нижняя - на высоте около 10-12 км, примерно там, где летают самолеты. Этот поток воздуха (ученые называют его полярным струйным течением) существует круглый год и в зависимости от нагрева земли может отклоняться к северу и к югу, формируя погоду.
Верхний полярный вихрь образуется только в зимнее время и бушует в стратосфере, на высоте почти 50 км. В отличие от нижней воронки, этот поток воздуха обычно куда больше похож на круг, поскольку расположен далеко от земли и меньше зависит от ее нагрева.
Как полярный вихрь занесло на юг
За последние 140 лет за счет выбросов парниковых газов температура на Земле повысилась в среднем на один градус Цельсия.
Однако Арктика нагревается значительно быстрее, чем остальные регионы, поскольку там тающий снег, и ледники обнажают участки земли и поверхность океана. Они более темные - а значит, впитывают намного больше солнечных лучей и нагреваются еще сильнее.
Из-за этого разница температур между полярными и умеренными широтами сокращается, уменьшая силу и скорость нижней воронки. Вихрь начинает извиваться - вилять из стороны в сторону, то и дело натыкаясь на области высокого давления и создавая атмосферные волны.
Если этих волн много, и они достаточной сильны, их энергия может устремиться вверх, нарушив привычное течение верхней воронки или "оторвав" от нее приличный кусок.
В таком случае этот "обрывок" ледяного вихря обычно начинает движение на юг, принося с собой экстремальные морозы - как и произошло в Соединенных Штатах.
Таким парадоксальным образом потепление Арктики и таяние ледников могут обернуться суровыми зимами в южных широтах.
То есть глобального потепления не ждать?
В том смысле, в котором этот термин употребил президент Трамп - нет. У нас нет оснований ожидать, что следующая зима будет теплее предыдущей.
Более того, скорее наоборот: нарушение привычного баланса атмосферных течений может означать, что обрывки полярных вихрей будет заносить на юг все чаще - а значит, участятся и суровые зимы.
И наверняка это лишь укрепит многих скептиков в мысли о том, что глобальное потепление - миф и выдумка ученых.
Именно поэтому, чтобы не сбивать людей с толку, в научном мире давно предпочитают избегать термина "глобальное потепление" и говорить о "глобальном изменении климата".
Однако не нужно забывать, что резкое похолодание в регионах, не привыкших к морозам, спровоцировано именно повышением температуры на планете в целом. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на любой график роста средних температур - например, на сайте НАСА.
Или вспомнить, что пока Вашингтон утопает в снегу, Австралия переживает самое жаркое лето в истории. На прошлой неделе там было установлено сразу несколько температурных рекордов: в Аделаиде столбик термометра поднялся до 46,6 градусов Цельсия, а в Порт-Августе - до 49,5.
Так что глобальное потепление - реальность. Даже если иногда оно проявляется в замерзшем Ниагарском водопаде.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
24-03-2021, 23:50
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены