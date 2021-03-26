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Финансы / Технологии

Молодые украинские стартаперы привлекли в Украину $171 миллион инвестиций

22:00, 26 мар 2021
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Инициативы по сбору средств с помощью криптоактивов помогли молодым украинским компаниям с начала года привлечь в Украину 171 миллион долларов инвестиций. Об этом во время презентации исследования криптостартапов рассказала почетный член (ex-CEO) общественного союза «Украинская ассоциация венчурного и частного капитала» Ольга Афанасьева, пршет Укринформ.

«Компаниями, которые работают в различных технических секторах, в страну был привлечен 171 миллион долларов. Это не только значительный прогресс, но и свидетельство о том, что украинцы научились пользоваться различными инструментами, чтобы сохранить свои средства или же приумножить их», — сказала Афанасьева.
По ее словам, больше всего средств с помощью ICO было привлечено стартапами Neuromation (около 50 млн долл.), Rentberry (30 млн долл.) и Remme (20 млн долл.).
«Украинские компании привлекают средства из-за рубежа, и это является положительной тенденцией. Такие криптопроекты могут дать весомый толчок экономике страны, а роль украинских криптосообществ заключается в обращении внимания частных инвесторов и государственных учреждений на необходимость способствовать деловому климату, в котором работают эти проекты», — подытожила эксперт.
Напомним: в 2020 году украинские IT-компании привлекли $571 млн инвестиций.


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