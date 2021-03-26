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Китаю необходимо украинское продовольствие: наращивают поставки

20:00, 26 мар 2021
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Китай заинтересован в увеличении экспорта украинских товаров, особенно продовольствия. Об этом заявил посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, председателем украинской части Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР Ольгой Стефанишиной, пишет «Урядовый портал».

Участники встречи обсудили направления увеличения взаимного товарооборота и инвестиционного сотрудничества.

«Украина является одной из крупнейших стран Европы и своеобразным «мостиком между Западом и Востоком, Севером и Югом». Это создает значительные торговые возможности для мировых производителей развивать свои мощности именно в Украине. Мы также заинтересованы поддерживать динамику торговли с Китаем, открывать новые товарные рынки КНР и продолжать диалог по реализации инвестиционных проектов», — прокомментировала Стефанишина.

Украинская сторона проинформировала представителей КНР о развитии отдельных направлений торговли с Китаем и о приоритетных отраслях инвестиционного сотрудничества.

Среди приоритетных направлений инвестиций стороны видят:

* сельское хозяйство (развитие индустриальных парков с аграрным уклоном, производство и поставки сои, выращивание КРС);
* экологические проекты (переработка вторичного сырья);
* развитие инфраструктуры (контейнерных железнодорожных перевозок, портовой и аэропортной инфраструктуры, производство электроавтобусов, проекты «смартсити»);
* другие.

Кроме того, Ольга Стефанишина и Фань Сяньжун договорились ускорить разработку дорожной карты реализации «Программы сотрудничества Украины и КНР в Инициативе совместного строительства «экономического пояса шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века» (сокращенно «Программа «Пояс и Путь»). Соответствующая программа была подписана на 4-м заседании Комиссии и дает возможность украинскому бизнесу в сотрудничестве с китайскими партнерами получать административную поддержку КНР и доступ к финансированию проектов в приоритетных направлениях.



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