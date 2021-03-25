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Очень древняя Поднебесная: золотые маски в Китае делали уже 3 тыс. лет назад

23:30, 25 мар 2021
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В китайской провинции Сычуань археологи обнаружили уникальную золотую маску, которой 3 тысячи лет, сообщает СNN. Это подтверждает, что китайцы были вполне цивилизованными, мудрыми и очень умными уже в те далекие времена, что юным славянам и не снилось.

Как сообщили в Управлении национального культурного наследия Китая, археологи раскопали шесть «жертвенных ям», обнаруженных ранее под торговым центром. Они оказались заполнены сотнями уникальных артефактов.

Главной находкой стала 280-граммовая маска на 84 процента состоящая из золота.

Помимо маски были найдены древний массивный кубок, бронзовые изделия, деревянный ящик с артефактами из слоновой кости, золотые украшения в виде птиц, золотая фольга, расписные головы из бронзы, фрагменты резьбы по зубам, нефритовые изделия, различные инструменты и прочее.

Эксперты считают, что найденные артефакты могут пролить свет на историю древнего государства Шу, которое располагалось на западе Сычуани.


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