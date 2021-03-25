"Поддержать"
Тренды:
Новости
Сделайте своё жильё домом мечты - доверьтесь профессионалу PR
Очень древняя Поднебесная: золотые маски в Китае делали уже 3 тыс. лет назад
Новые санкции от Зеленского: в этот раз досталось росСМИ, роскомпаниям и физлицам
Как уберечь детей: Украину накрыла волна детских самоубийств
Крупные налогоплательщики Украины спасают бюджет страны
Пациент имеет право на бесплатные лечебные услуги в стационаре
Выясняем, как организовать хранение видеозаписей с камер наблюдения PR
Перевод и локализация сайта: есть ли разница PR
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
Украинские шпажисты завоевали сереро и олимпийскую путевку в Кубке мира по фехтованию
В Суэцком канале образовалась гигантская пробка из-за севшего на мель контейнеровоза
Теперь в Украине есть своя Национальная стратегия в области прав человека
В Украине почти 2 миллиона безработных: что предлагают Центры занятости
Азаров под колпаком: ему объявлено подозрение в государственной измене
"Мотор Сич" национализируют: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Все новости
Политика

Новые санкции от Зеленского: в этот раз досталось росСМИ, роскомпаниям и физлицам

23:00, 25 мар 2021
62
Версия для печати

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против граждан России и российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".

В санкционный список попали ряд российских СМИ - "Интернет-пресса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, государственный медиахолдинг "Россия сегодня", "СМИ 2". Также в списке - ряд компаний, работающий в оккупированном Крыму: "Черноморнефтегаз", "Массандра", страховая компания "Росгосстрах" и другие.

Также в списке следующие лица:

- Горовой Александр Владимирович, первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции;

- Казакова Валентина Львовна, начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции;

- Адзинов Кирилл Олегович, начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ;

- Левченко Олег Сергеевич, начальник управления по вопросам миграции главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, полковник полиции;

- Гурьянова Анна Алексеевна, начальник отдела управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в г. Новошахтинск;

- Хлыстов Владимир Александрович, начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел РФ по Неклиновскому району Ростовской области;

- Агарков Олег Павлович, начальник главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции;

- Башкин Александр Давыдович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

- Вуколов Всеволод Львович, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;

- Зубов Игорь Николаевич, статс-секретарь-заместитель министра внутренних дел РФ, государственный советник РФ 1 класса;

- Карлин Александр Богданович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

- Меньщиков Владислав Владимирович, руководитель 1-й службы (службы контрразведки федеральной службы безопасности РФ, член правительственной комиссии РФ по миграционной политике;

- Нарусова Людмила Борисовна, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

- Рукавишникова Ирина Валерьевна, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

- Цепкин Олег Владимирович, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

- Минин Алексей Валерьевич;

- Моренец Алексей Сергеевич;

- Серебряков Евгений Михайлович;

- Сотников Олег Михайлович;

- Горшков Михаил Константинович;

- Моляков Сергей Александрович;

- Ганов Александр Николаевич;

- Рыженькин Леонид Кронидович.

Кроме этого, под санкции попали депутаты Европарламента, ездившие в оккупированный Россией Крым:

- Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

- Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

- Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".

К лицам и компаниям из санкционного списка будут применены следующие экономические меры:

- блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

- ограничение торговых операций;

- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

- другие санкции, которые будут отвечать принципам их применения, установленным законодательством (прекращение финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/серверам, в том числе к субдоменам.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
24-03-2021, 23:50
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены