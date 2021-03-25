Как уберечь детей: Украину накрыла волна детских самоубийств

С начала 2021 года в Украине участились случаи самоубийств среди детей. Школьники глотают таблетки и прыгают с высоток, а родители в большинстве случаев не понимают, что могло подтолкнуть их ребенка к такому страшному шагу. Кто виноват и что делать для спасения детских жизней – разбирался Obozrevatel.

"Это как снежный ком, сводка – страшная"

Если в 2020 году произошло 137 детских суицидов, а попыток почти тысяча, то в этом году ситуация еще серьезнее. События двух с половиной месяцев заставили сжиматься сердца многих украинцев.

Начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб рассказала, что после ЧП в Киевской области (когда две ученицы лицея наглотались таблеток и одна девочка скончалась) количество попыток суицида детьми в Украине выросло в три раза.

"Ситуация – как снежный ком, много попыток суицида. Сводка страшная",– говорит Лариса Зуб. То, что всему виной якобы "группы смерти", о которых начинают говорить после каждого резонансного ЧП с детьми, отрицает. Если проанализировать все совершенные суициды и попытки уйти из жизни, то одними из главных причин являются непонимание в семье, конфликты с родителями и в школе. И дети идут на страшный шаг. Причем, не всегда намереваясь именно покончить с жизнью, просто хотят обратить на себя внимание.

"Например, один из последних случаев. Ребенок наглотался лекарств: то, что было в аптечке, то и выпила. Спасли... На вопрос о причинах ответила: "Решила, что если я это сделаю, родители будут меня больше любить", – рассказала полицейская.

В последнее время, по словам начальника управления ювенальной превенции, также участились случаи, когда дети готовы попрощаться с жизнью из-за плохих оценок. Насколько повлияло на это дистанционное образование из-за COVID-19, Лариса Зуб сказать не готова. В то же время она отмечает, что сейчас много детей, истощенных карантином, без такого полноценного общения, как раньше, еще и с дефицитом родительского внимания.

"Родители считают, что если ребенок сидит дома, уткнувшись в планшет или телефон, то он в безопасности. А когда происходит непоправимое, то бить тревогу уже поздно. Потому чрезвычайно важно уделять внимание детям – и это не просто слова. Больше проводите времени с сыном и дочкой, разговаривайте, отдыхайте вместе на природе. К сожалению, негативный контент в интернете поглощает детей, к тому же нечистые на руку люди пользуются тем, что дети никому не нужны", – говорит Лариса Зуб.

Она убеждена: несмотря на различные опасные квесты в соцсетях, нельзя забывать о том, что на это ведутся в первую очередь "неуслышанные дети".

"Ребенок, которого любят родители, у которого есть доверие к ним, получив предложение, например, резать вены, обратится к самым близким людям. И его поймут. Важно, конечно, чтобы родители принимали ребенка в любом состоянии", – убеждена начальник управления ювенальной превенции.

Известный юрист-криминолог Анна Маляр говорит, что искушений в интернете для детей сейчас действительно много, как и опасностей. "Необязательно это "группы смерти", могут быть охотники-одиночки, как в случае с суицидом девочки в киевской школе. Директор подтвердила, что ребенка "вели" в интернете, а после того, как она совершила самоубийство, ее родителям позвонили и спросили: "Так что, она это СДЕЛАЛА?", – рассказала криминолог.

Детей нужно учить безопасно пользоваться интернетом. "В 6-7 лет родители должны проходить с сыном или дочкой все правила безопасности в сети", – считает Маляр.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Право на владу" призвал всех в случае обнаружения в сети так называемых "групп смерти" или видеороликов, содержащих призывы к детям принимать алкоголь, наркотики, склоняющих к суициду, сообщать об этом в Департамент киберполиции НПУ на электронную почту savechild@cyberpolice.gov.ua, или звонить на горячую линию киберполиции: 0800-505-170.

Вирусная информация дала скачок самоубийств

Увеличение количества подростковых самоубийств с середины февраля (после резонанса в Боярке), по мнению Анны Маляр, произошло из-за вирусной информации.

"Суицидная информация – очень вирусная, однако это не означает что все сейчас побегут вешаться. Тем не менее есть небольшой процент людей, психика которых очень уязвима, они подвержены внушению и очень быстро реагируют на происходящее. И тогда происходит детонация. Особенно к вирусной информации восприимчивы дети. Целенаправленно искать, как покончить жизнь самоубийством, – слишком долгий путь, дети редко это делают. Но если из каждого "утюга" звучат все подробности... Например: мол, девочки 14 лет, выпили столько-то таблеток такого-то препарата – то это готовый рецепт для неокрепших умов. И очень важно как минимум никогда не называть название медикамента, который был использован при попытке суицида", – рассказала в комментарии O. Маляр.

После случая в Боярке на следующий день действительно произошел очень похожий случай в Умани, правда там девочки не решились выпить такое количество таблеток и обе остались живы.

Криминолог считает, что запреты, замалчивание – тоже не выход. "Это как с терроризмом: с одной стороны для кого-то информация может послужить примером для подражания, с другой – мы демократическое общество и должны выработать иммунитет на восприятие той или иной информации. Поэтому если начинаем все запрещать – это неправильно, мы вырастим беспомощное поколение. Об этом надо говорить, но важно делать это корректно, осторожно", – убеждена Маляр.

Дети романтизируют смерть: как окунуть их в реальность

Очень часто дети представляют смерть, как что-то красивое и вовсе не страшное. Потому, по мнению Анны Маляр, нужно быстро разорвать связи, которые сформированы у детей сказками. Это особенно важно для того возраста, когда дети только переходят к более взрослой литературе, но еще очень восприимчивы.

"Очень часто перед глазами детей стоит пример: принц поцеловал принцессу в золотом гробу и та ожила. А надо объяснить, что так не получится, что есть жесткая реальность, что ты так красиво не будешь выглядеть. Важно не скрывать от детей, что такое смерть, объяснять, что жизнь конечна. Не уходить от разговоров об этом. И объяснять натуралистично, что после самоубийства никто красиво не выглядит. И не вижу ничего страшного, если рассказать, как выглядит человек после падения с 14-го этажа: что от головы ничего не останется, а родственники узнают только по одежде", – поделилась криминолог.

Еще один важный момент: дети склонны использовать суицид как способ "воспитания" родителей, учителей, сверстников-обидчиков. Потому нужно объяснять, что это ни к чему не приведет. Что все, кроме родителей через пару недель вообще забудут, что ты жил. И ты своим самоубийством не отомстишь ни мальчику, который тебя бросил, ни девочке. Да и родителям особо не отомстишь.

Родители отрицают очевидное и закрывают глаза на проблемы

Среди детей, покончивших жизнь самоубийством в этом году в Киеве и Киевской области минимум десятеро находились в депрессивном состоянии, у них были суицидальные мысли. Можно ли было избежать непоправимого? Могла ли помощь психолога, а в некоторых случаях и психиатра, спасти детскую жизнь? Скорее всего – да. Тема очень болезненная.

По словам Анны Маляр, у нас остро стоит проблема недообследованности детей. "Родители часто занимают позицию отрицания, я неоднократно это наблюдала в детских коллективах. Есть данные Всемирной организации здравоохранения, которая исследует все случаи суицидов в мире. И подавляющее большинство покончивших с жизнью имели определенные нарушения, пограничные состояния. Многим можно было помочь, лечить, но их поведение близкие люди часто считали "мерзостью" характера, или же просто не хотели связываться. Часть детей, которые пошли на суицид, – это действительно недообследованные дети", – объяснила криминолог.

Она считает, что нынешняя волна самоубийств – способ наконец прервать цепь страха перед психиатрией. Страх, который остался еще с советских времен, когда обратиться к специалисту считалось позорным. К сожалению, сейчас, особенно в сельской местности, это сохранилось. Нужно кардинально менять ситуацию.

Жестокие сверстники

Признаки того, что с ребенком что-то не так, заметны не всегда. Также далеко не всегда можно утверждать, что тут однозначно вина родителей – ребенок может стать заложником коллектива. Одноклассники могут под анонимными никами связаться с ним в соцсетях, подшучивать и даже издеваться.

"Многим взрослым кажется несерьезным, что если сверстники скажут ребенку о его кривых ногах, не таком росте или форме носа, то это воспринимается как настоящая трагедия. И когда говорят, что у того или иного ребенка не было никаких причин для совершения суицида, так как он из благополучной семьи, то часто не понимают, что ребенка могли клевать из-за той же внешности, из-за того, что он не имеет модных кроссовок и тому подобного", – рассказала Маляр. По ее словам, такое произошло с одним ребенком в Киеве, который покончил жизнь самоубийством.

Подростки остро воспринимают замечания о внешности

Потому очень важно родителям сделать все возможное, чтобы ребенок пустил в свою жизнь. "Чтобы знать, когда кто-то травит в классе и тому подобное. Очень важно "войти" в эту тайну. Если ребенок посвятит вас, будет легче, если нет – очень сложно. И еще важно не кричать на ребенка, ни в коем случае не бить его – иначе оборвется доверие и ребенок уже никогда ничего родителям не расскажет, так как будет бояться их", – считает криминолог.

По мнению экспертов, остановить волну детских суицидов чрезвычайно сложно. Но и не предпринимать ничего – преступно.







