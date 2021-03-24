Украинские шпажисты завоевали сереро и олимпийскую путевку в Кубке мира по фехтованию

Украинские шпажисты Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей на втором месте завершили командные соревнования на Кубке мира в Казани, сообщает НФФУ.

На четвертьфинальной стадии украинцы разобрались с командой Японии — 29:25. В матче за право выйти в финал “желто-голубые” одолели команду Китая — 39:36.

Однако несмотря на семь уколов преимущества перед последним боем оказалось мало, чтобы Анатолий Герей удержался под натиском грозного итальянца Марко Фикер в финальном противостоянии. Поражение 43:44 привело к завоеванию Украинской командой комплекта серебряных наград.



