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Власть и право / Здоровье

Нужно ли носить маску всегда и везде - мнение из Минздрава

22:49, 23 мар 2021
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Усиление противоэпидемических требований - каким образом это  решение распространяется на ношение защитных масок? Где их можно снимать и можно ли снимать вообще?

В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.

Источник в Минздраве объяснил, сообщила Украинская правда, что требование носить маски касается общественных мест в "красных" зонах при условии, если нельзя сохранить дистанцию.

То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют надевать маску.

Как известно, Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

По закону к территориям общего пользования относятся:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища.
    другие территории общего пользования.
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