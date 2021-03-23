Нужно ли носить маску всегда и везде - мнение из Минздрава

Усиление противоэпидемических требований - каким образом это решение распространяется на ношение защитных масок? Где их можно снимать и можно ли снимать вообще?

В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.

Источник в Минздраве объяснил, сообщила Украинская правда, что требование носить маски касается общественных мест в "красных" зонах при условии, если нельзя сохранить дистанцию.

То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют надевать маску.

Как известно, Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

По закону к территориям общего пользования относятся: