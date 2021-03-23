Женщины при амбулаторном наблюдении беременности получат ряд медицинских услуг бесплатно

С 1 апреля беременные женщины смогут получить ряд медицинских услуг бесплатно. Речь идёт о сопровождении беременности в амбулаторных условиях.

С 1 апреля на ведение беременности в амбулаторных условиях предусмотрен отдельный пакет. Медучреждения и НСЗУ будут заключать контракт, а беременные женщины смогут получить ряд услуг бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба Национальной службе здоровья Украины в Фейсбуке.

В частности, в пакет бесплатных услуг входит:

Наблюдение беременности от взятия под надзор, разработки индивидуального плана ведения беременности в соответствии группе риска и его выполнение.

Прохождение необходимых лабораторных анализов и инструментальных обследований, в частности:

- общеклинических, биохимических и иммунохимических: развернутый клинический анализ крови, определение группы крови и резус фактора, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза в цельной крови или сыворотке крови, общий анализ мочи, экспресс-тест на наличие белка и др;

- на инфекции и вирусы гепатит, тестирование на ВИЧ, серологическое исследование на сифилис, микробиологическое исследование материала из перианальной области с целью выявления носительства стрептококка группы В и др;

- микроскопических и цитологических и тому подобное;

- инструментальных обследований, в частности: УЗИ с использованием допплерографии, кольпоскопия, кардиотокография, электрокардиография и др.

Профилактика, направленная на предотвращение осложнений беременности, послеродового периода, экстрагенитальных заболеваний. Направление беременной в перинатальный консилиума с участием врача-генетика, профильных детских специалистов при выявлении у плода признаков врожденной, наследственной патологии.

Своевременное направление беременных в стационар при необходимости.

Занятия в «Школе ответственного отцовства» с привлечением членов семьи к обучению.

Предоставление полной информации беременным о ходе их беременности, особенностей индивидуального плана ведения беременности и родов.

Также пациентка имеет право на выбор заведения, где наблюдать беременность, независимо от места регистрации или фактического проживания.