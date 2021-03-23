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Общество / Финансы

Треть украинцев не имеет никакой "финансовой подушки" в виде сбережений

21:23, 23 мар 2021
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В случае непредвиденных обстоятельств только малая часть украинцев сможет продержаться на имеющихся в семье или лично у кого-то запасах - сбережения у украинцев более чем скромные или отсутствуют вовсе.

В Украине в начале марта только семь из десяти украинцев имеют сбережения - в среднем их хватит на 2,7 месяцев. Результаты опроса компании Research & Branding Group опубликованы во вторник, 23 марта.

Согласно результатам опроса, хватит сбережений:

  • менее чем на месяц - 10%,
  • в месяц - 17%,
  • на 2 месяца - 14%,
  • в 3-4 месяца - 10%,
  • на 5-6 месяцев - 6%,
  • на 7-12 месяцев - 2%,
  • более чем на год - 2%,
  • затрудняюсь сказать - 10%.

В то же время у 30% украинцев сбережений нет совсем.

Отмечается, что опрос проводился с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением ОРДЛО и аннексированного Крыма. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее соцопрос показал, кому украинцы доверяют больше всего. Украинцы склонны доверять волонтерам, армии и церкви, а также обычным людям в своем населенном пункте.

Источник: Корреспондент

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