Треть украинцев не имеет никакой "финансовой подушки" в виде сбережений

В случае непредвиденных обстоятельств только малая часть украинцев сможет продержаться на имеющихся в семье или лично у кого-то запасах - сбережения у украинцев более чем скромные или отсутствуют вовсе.
В Украине в начале марта только семь из десяти украинцев имеют сбережения - в среднем их хватит на 2,7 месяцев. Результаты опроса компании Research & Branding Group опубликованы во вторник, 23 марта.
Согласно результатам опроса, хватит сбережений:
- менее чем на месяц - 10%,
- в месяц - 17%,
- на 2 месяца - 14%,
- в 3-4 месяца - 10%,
- на 5-6 месяцев - 6%,
- на 7-12 месяцев - 2%,
- более чем на год - 2%,
- затрудняюсь сказать - 10%.
В то же время у 30% украинцев сбережений нет совсем.
Отмечается, что опрос проводился с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением ОРДЛО и аннексированного Крыма. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
Ранее соцопрос показал, кому украинцы доверяют больше всего. Украинцы склонны доверять волонтерам, армии и церкви, а также обычным людям в своем населенном пункте.
Источник: Корреспондент