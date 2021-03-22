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Транспорт / Здоровье / Киев

Киевский трнаспорт будет работать, но противоэпидемическими ограничениями

23:37, 22 мар 2021
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В КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определеных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

Об этом написал в Фейсбуке первый заместитель председателя КГГА Михаил Поворозник.

"Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм!

Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничений в работе общественного транспорта", - сообщил Поворозник.

Но пока неизвестно, как в столице будут придерживаться санитарных норм в метро, ​​ведь ограничив количество людей в поездах, смогут ли сделать так, чтобы на входах на метро не появились огромные скопления пассажиров, которые стремятся спуститься под землю.

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