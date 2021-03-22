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24 марта может решиться судьба "летнего" и "зимнего" времени в Украине

23:10, 22 мар 2021
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Ожидается, что в среду, 24 марта, будет принято окончательное решение о переводе стрелок или отмене "летнего" времени. Предложенный ранее законопроект об этом не прошёл во втором чтении и отправлен на доработку. Кроме того, Украина ведёт переговоры на эту тему с Евросоюзом, где тоже есть намерения подобного рода.

Пока же, тем не менее, мы готовимся перейти на "летнее" время.

В Украине в марте традиционно происходит переход на "летнее" время. В этом году стрелки часов на час вперед необходимо будет перевести в ночь с 27 на 28 марта. Соответственно, из-за перевода часов время на сон сократится на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

18 февраля  2021 года стало известно, что Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал депутатам принять за основу законопроект заместителя спикера ВР Руслана Стефанчука "Об исчислении времени в Украине" №4201.  Авторы законопроекта ссылались на то, что перевод стрелок часов негативно влияет на здоровье людей. В начале марта 2021 года парламент принял его в первом чтении, однако не смог проголосовать во втором чтении и отправил на доработку.
Украина впервые начала переходить на "зимнее" и "летнее" время в 1981 году.

С 2019 года в Евросоюзе планировали отменить перевод стрелок часов. Согласно опросу, 80% европейцев высказались против перехода на летнее и зимнее время, так как чувствуют ухудшение самочувствия в эти периоды. В Украине также планируют отказаться от перехода на летнее время.

Источник: ZN.UA

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