В Киеве безуспешно пытаются отмыть Офис президента (обновлено)

После протестов под Офисом президента на стенах остались всевозможные надписи. Очистка здания была начата на следующий день, но и сейчас пока это выглядит безуспешной борьбой - предполагается, что действию химикатов мешает плохая погода: на холоде химикаты действуют хуже, как заверяют специалисты.

Клининговая компания пытается отмыть фасад Офиса Президента Украины от рисунков и надписей, которые нанесли участники митинга 20 марта, но есть определенные трудности, передает УНН.

По словам представителей клининговой компании, которая смывает надписи, краска почти не поддается даже под высоком давлением жидкости. Поэтому граффити покрывают химическим раствором и затем накрывают пленкой для образования парникового эффекта.

После 10-15 минут, краску смывают под высоким давлением.

Что интересно, ущерб от протестной акции в ОП оценили почти в 2 млн. грн. Однако некоторые компании предлагают, к примеру, отмыть всё за 50-80 тысяч гривень. Это означает, что суммы на восстановление повреждённого имущества и в целом должны быть значительно меньше заявленных. Кроме того, что стены и окна были обрисованы краской, было разбито стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания.

Как стало известно сейчас, за право отмыть Офис Президента борются около 10 клининговых компаний. Они оценили свою работу в 250-300 тысю грн. (с учётом того, что краска оказалась более стойкой, чем ожидали).



