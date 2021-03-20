Апелляционный суд отказал Медведчуку в требовании запретить книгу о Стусе

Киевский апелляционный суд снял запрет на распространение книги “Дело Василия Стуса” авторства Вахтанга Кипиани. Об этом Вахтанг Кипиани сообщил на своей странице в Фейсбуке.

“Слава Украине! Мы выиграли дело”, — написал Кипиани.

От всех исковых требований Медведчука в силе осталось требование об изъятии из книги части фразы: “Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”.

Ранее Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги “Дело Василия Стуса” удалить из произведения данные касательно депутат Виктора Медведчука.

Накануне суда Кипиани вспомнил в Фейсбуке о том, что сорок лет назад Василий Стус в своем последнем слове сказал пророческие слова: он всегда будет на стороне Иисуса, а его хулители - на стороне дьявола.



