ЕС намерен ввести паспорта вакцинации официально одобренными препаратами

Украина не планирует воодить паспорта вакцинации, предполагает ограничиться справкой, а вот в ЕС, напротив, введут паспорта. Пока неизвестно, смогут ли украинцы со своими справками въехать в Евросоюз. Да и вообще неизвестно, как это отразится на свободе передвижения в мире.

19 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть паспорт вакцинации, а также что он должен будет содержать. Выдаваться паспорт будет в трех случаях: если человек получил две дозы вакцины, при отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР или экспресс) либо если он переболел коронавирусом, сообщается на сайте комиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что государства-члены ЕС по-прежнему смогут сами определять послабления карантинных ограничений для туристов из других стран, но после введения паспортов вакцинации им придется предоставлять такие же послабления тем, кто получит такой паспорт.

Также в комиссии отметили, что выдача паспортов не должна ограничивать право людей на свободу передвижения или восприниматься как призыв к принудительной вакцинации, а вместо этого должна стать примером для введения единых мировых стандартов по этому вопросу.

Форма и содержание паспортов:

Бумажная или электронная форма с обязательным применением QR-кода в обоих случаях.

Паспорт будет выдаваться на языке страны, которая его выдала, а также дублироваться на английском.

В нем обязательно будет указываться дата рождения и выдачи, тип и дата проведения вакцинации/тестирования или дата выздоровления, а также идентификатор самого паспорта.

Документ будет действителен во всех странах-членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Паспорт вакцинации станет временной мерой – до момента, пока ситуация с пандемией коронавируса в мире не улучшится.

При этом Еврокомиссия пока не определила период, в течение которого такие паспорта будут действительны.

Также в несколько подвешенном состоянии остается вопрос о том, какими именно вакцинами надо будет прививаться, чтобы получить паспорт вакцинации. Пока в ЕС остановились на возможности использования тех вакцин, которые официально были одобрены Евросоюзом – таким образом, чтобы попасть в Европу, вакцинироваться придется препаратом из этого списка.

На сегодняшний день европейский регулятор одобрил к применению четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca Johnson&Johnson.

В январе 2021 года в ЕС заявили, что считают паспорта вакцинации медицинской необходимостью – в ВОЗ такую идею не одобрили.

Источник: LIGA.net