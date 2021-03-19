"Поддержать"
Тренды:
Новости
ЕС намерен ввести паспорта вакцинации официально одобренными препаратами
Растаможка ввозимых автомобилей может подешеветь на 30% и значительно упроститься
Авиакомпания МАУ возобновляет отмененные из-за пандемии рейсы в некоторые столицы Европы
Блокировка аккаунта Google Рекламы. PR
Кравчук признал, что воду в Крым Украина подавать не должна
В Киеве вводятся дополнительные карантинные ограничения: что можно и чего нельзя
Шиитаке – как правильно наносить мицелий PR
Украинская делегация в ТКГ по Донбассу покинула виртуальную комнату переговоров
Укрализныця к лету намерена запустить 30 поездов в разных направлениях
Иран пытается скрыть истинную причину уничтожения украинского пассажирского самолета
Как двухуровневые автоматизированные парковки помогают сэкономить деньги PR
Более 20 процентов жителей Европы - люди старше 65 лет
Фонд соцстрахования объявил о задержке выплат больничных и декретных
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Катера для Украины будут делать в Великобритании
Все новости
За рубежом / Здоровье

ЕС намерен ввести паспорта вакцинации официально одобренными препаратами

22:45, 19 мар 2021
74
Версия для печати

Украина не планирует воодить паспорта вакцинации, предполагает ограничиться справкой, а вот в ЕС, напротив, введут паспорта. Пока неизвестно, смогут ли украинцы со своими справками въехать в Евросоюз. Да и вообще неизвестно, как это отразится на свободе передвижения в мире.

19 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть паспорт вакцинации, а также что он должен будет содержать. Выдаваться паспорт будет в трех случаях: если человек получил две дозы вакцины, при отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР или экспресс) либо если он переболел коронавирусом, сообщается на сайте комиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что государства-члены ЕС по-прежнему смогут сами определять послабления карантинных ограничений для туристов из других стран, но после введения паспортов вакцинации им придется предоставлять такие же послабления тем, кто получит такой паспорт.

Также в комиссии отметили, что выдача паспортов не должна ограничивать право людей на свободу передвижения или восприниматься как призыв к принудительной вакцинации, а вместо этого должна стать примером для введения единых мировых стандартов по этому вопросу.

Форма и содержание паспортов:

  • Бумажная или электронная форма с обязательным применением QR-кода в обоих случаях.
  • Паспорт будет выдаваться на языке страны, которая его выдала, а также дублироваться на английском.
  • В нем обязательно будет указываться дата рождения и выдачи, тип и дата проведения вакцинации/тестирования или дата выздоровления, а также идентификатор самого паспорта.
  • Документ будет действителен во всех странах-членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Паспорт вакцинации станет временной мерой – до момента, пока ситуация с пандемией коронавируса в мире не улучшится.
При этом Еврокомиссия пока не определила период, в течение которого такие паспорта будут действительны.

Также в несколько подвешенном состоянии остается вопрос о том, какими именно вакцинами надо будет прививаться, чтобы получить паспорт вакцинации. Пока в ЕС остановились на возможности использования тех вакцин, которые официально были одобрены Евросоюзом – таким образом, чтобы попасть в Европу, вакцинироваться придется препаратом из этого списка.

На сегодняшний день европейский регулятор одобрил к применению четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca Johnson&Johnson.
В январе 2021 года в ЕС заявили, что считают паспорта вакцинации медицинской необходимостью – в ВОЗ такую идею не одобрили.
Источник: LIGA.net

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео / Главные новости
13-03-2021, 18:00
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
ООН. Дебаты по ситуации на оккупированных территориях: большинство стран за поддержку Украины
ООН. Дебаты по ситуации на оккупированных территориях: большинство стран за поддержку Украины
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены