Кравчук признал, что воду в Крым Украина подавать не должна

Первый президент Украины Леонид Кравчук неожиданно, через семь лет оккупации Крыма, признал, что воду в Крым подавать нельзя. До этого Кравчук допускал, что Украина может вернуть подачу воды на полуостров.

За ситуацию с водой в Крыму несет ответственность оккупант, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, так что теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия. Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду– ничего не получится".



