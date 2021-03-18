В Киеве вводятся дополнительные карантинные ограничения: что можно и чего нельзя

Беспрецедентное повышение заболеваемости ковидом вынудило столичные власти ввести жесткий карантин. В Киеве уже с 20 марта вводятся дополнительные ограничения для граждан.

В ночь с пятницы на субботу, то есть с 00.00 20 марта, в Киеве вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Какие именно ограничения будут действовать в столице:

Будет запрещено:

• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Также:

• Общепит будет работать исключительно на вынос;

• Работать будут — при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции;

• Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий;

• Работать будут и детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе — но дистанционно;

• Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

• Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;

• Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Эти ограничения вводятся на три недели — до 9 апреля включительно.

Источник: УНН