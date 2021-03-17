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Украинская делегация в ТКГ по Донбассу покинула виртуальную комнату переговоров

22:30, 17 мар 2021
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Украинская делегация отказалась вести переговоры в Трехсторонней контактной группе в присутствии осуждённой в Украине за терроризм представительницы ОРДО Майи Пироговой и покинула виртуальную комнату для онлайн-переговоров.

Представитель Донбасса в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш сообщил, что переговоры в политической подгруппе ТКГ оказались заблокированы из-за присутствия на них Майи Пироговой, осуждённой в Украине за терроризм.

По его словам, при её появлении представители Украины покинули виртуальную комнату онлайн-переговоров.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Мы с самого начала предупредили, что если осуждённая за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... Начался отчёт политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашённой РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату”, — написал Гармаш.

Переговоры в политической подгруппе ТКГ оказались заблокированы из-за присутствия на них Майи Пироговой.

По его словам, при её появлении представители Украины покинули виртуальную комнату онлайн-переговоров.

Отчёт политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где не было Пироговой.

Ранее, 16 марта, украинская сторона на заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы попросила удалить из группы

так называемую "экспертку" из переговорного процесса.

После того, как украинские представители в ТКГ покинули комнату для онлайн-переговоров, появилась новая информация.

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что российская делегация выразила готовность устранить из переговорного процесса в политической подгруппе приглашённую ими, осуждённую в Украине за терроризм так называемую "общественную экспертку" из ОРДО Майю Пирогову после того, как украинская сторона отказалась вести в её присутствии переговоры.

"Российская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась (на переговорах в ТКГ – ред). Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определённых лиц, таких общественных "экспертов", то они готовы это сделать и говорить только с украинской стороной", - сообщил Арестович агентству Интерфакс-Украина.
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