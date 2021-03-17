Иран пытается скрыть истинную причину уничтожения украинского пассажирского самолета

После длительного расследования Иран объявил, что пассажирский самолёт украинской авиакомпании МАУ был сбит в январе 2020 года из-за ошибки оператора системы ПВО.
Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, передает УНН.
Однако, по мнению украинского МИД, опубликованомий отчет Ирана — это не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии относительно обнародования Ираном окончательного отчета по результатам технического расследования катастрофы рейса МАУ PS752.
По словам Кулебы, анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование со многими нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и ИКАО.
Министр отметил, что “расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы — ложными”.
Документ, по его мнению, не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.
Он отметил, что Украина и другие государства, потерявшие своих людей, не позволят Ирану скрыть правду, и не дадут уйти от ответственности за это преступление.
Ранее телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.
Также стало известно, что Украина будет координировать исследования “секретной записи” о катастрофе украинского самолета. Однако иранская сторона поставила под сомнение подлинность аудиозаписи.
Напомним, рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной якобы стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”. При этом самолёт был сбит в непосредственной близости от аэропорта Тегеран.