"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Катера для Украины будут делать в Великобритании
Пандемия: олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей
Мы сами виноваты, что можем стать сырьевым придатком для Европы
Пейте кофе правильно: семь важных правил
Украинцы все активнее усыновляют детей, оставшихся без родителей
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Как живут люди в мире: Польша, Гданьск
Оценка от постоянных клиентов об обслуживании на сайте Е-деньги PR
Что нужно учитывать при выборе электроутюга с функцией отпаривания PR
Е-полис ОСАГО — современное решение PR
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет ИНФОГРАФИКА
Аргентинские воры стащили 600 литров пива со дна океана
"Центры притяжения" от Владимира Зеленского: программа "Новое село"
Все новости
Политика / Видео / Главные новости

Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства

18:00, 13 мар 2021
87
Версия для печати

В Министерстве внутренних дел Украины состоялось подписание Протокола о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и компанией "BARON - Critical Weather Intelligence" (США) о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности. Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудничество имеет целью полностью реформировать гидрометеорологическую систему государства, которая не обновлялась с 70-х годов прошлого века.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подписанию Протокола предшествовала длительная работа между украинскими специалистами и представителями американской компании.

"Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании "BARON - Critical Weather Intelligence". "Eximbank" США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта. Наша страна активно развивается по всем направлениям, поэтому мы прогнозировать все чрезвычайные ситуации. Подписание Протокола о намерениях - это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины", - заявил он.

По словам Арсена Авакова, в Украине появится около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, возможен и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.

"Наши специалисты будут видеть загрязнения воздуха по всей стране, предусматривать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек. Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы", - пояснил министр.

Глава МВД также добавил, что внедрение этой системы "позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в различных отраслях экономики страны (по оценкам Всемирного Банка, средний экономический эффект может достигать до 130 млн долл. в год), а также будет использоваться и в военных технологиях.

"После одобрения проекта как на уровне украинского парламента, так и в США, за 2-3 года эта система будет развернута полностью. Мы сотрудничаем с компанией "BARON", ведь она является лидером в своей отрасли на мировом рынке", - отметил Арсен Аваков.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что оборудование, которое использует наша метеорологическая служба, было устаревшим уже даже на время обретения независимости.

"От нашего сотрудничества с американскими партнерами ожидаем модернизации отдельных модулей, которые позволят эффективно и четко выполнять работу. Кроме того, мы ожидаем модернизацию гидрометеорологических постов - морских и воздушных, чтобы иметь возможность оперативно прогнозировать все природные явления. Надеемся, новая система обеспечит заблаговременное доведение сигналов об опасных стихийных явлениях к населению, что позволит уменьшить человеческие потери", - сказал он.

Менеджер компании "BARON" по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян поблагодарил команду МВД и ГСЧС за проведенную титаническую работу.

"Действительно, сегодняшнее событие можно назвать историческим. Ведь проект будет содержать тотальную модернизацию всех систем наблюдения, связи, сбора и обработки информации. Внедрение новых компьютерных систем для прогнозирования, которое будет поддерживать и станет основой промышленного развития Украины, гражданской безопасности и безопасности военных. Хочу отметить, что данная система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды - это основа систем автоматизированного управления развертывания войск", - сказал Сергей Брайлян.

Он отметил, что внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.

"Мы рады, что Украина станет одной из ключевых стран, участвующих в предупреждены климатических изменений", - подчеркнул Сергей Брайлян.

Напомним

Арсен Аваков анонсировал запуск двух масштабных проектов МВД - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

Справка: Компания "BARON - Critical Weather Intelligence" более тридцати лет занимается отслеживанием штормов с помощью метеорологических радаров и инновационных систем оповещения.

Миссия Baron довольно простая, но очень важная: обеспечить защиту каждого гражданина, каждой нации, каждого бизнеса и каждой семьи от неблагоприятных погодных условий.

Метеорологический радар Baron является источником огромного количества информации, что обрабатывается и интерпретируется, что помогает определять проблемные области. Программное обеспечение для отображения и отслеживания штормов - это канал, по которому метеорологи получают доступ к метеорологической разведки Baron, а надежная доставка данных гарантирует, что любой пользователь на любом типе устройства всегда получает точную информацию о погоде.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео / Главные новости
13-03-2021, 18:00
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля
ООН. Дебаты по ситуации на оккупированных территориях: большинство стран за поддержку Украины
ООН. Дебаты по ситуации на оккупированных территориях: большинство стран за поддержку Украины
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены