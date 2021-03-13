Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства

В Министерстве внутренних дел Украины состоялось подписание Протокола о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и компанией "BARON - Critical Weather Intelligence" (США) о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности. Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудничество имеет целью полностью реформировать гидрометеорологическую систему государства, которая не обновлялась с 70-х годов прошлого века.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подписанию Протокола предшествовала длительная работа между украинскими специалистами и представителями американской компании.

"Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании "BARON - Critical Weather Intelligence". "Eximbank" США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта. Наша страна активно развивается по всем направлениям, поэтому мы прогнозировать все чрезвычайные ситуации. Подписание Протокола о намерениях - это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины", - заявил он.

По словам Арсена Авакова, в Украине появится около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, возможен и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.

"Наши специалисты будут видеть загрязнения воздуха по всей стране, предусматривать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек. Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы", - пояснил министр.

Глава МВД также добавил, что внедрение этой системы "позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в различных отраслях экономики страны (по оценкам Всемирного Банка, средний экономический эффект может достигать до 130 млн долл. в год), а также будет использоваться и в военных технологиях.

"После одобрения проекта как на уровне украинского парламента, так и в США, за 2-3 года эта система будет развернута полностью. Мы сотрудничаем с компанией "BARON", ведь она является лидером в своей отрасли на мировом рынке", - отметил Арсен Аваков.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что оборудование, которое использует наша метеорологическая служба, было устаревшим уже даже на время обретения независимости.

"От нашего сотрудничества с американскими партнерами ожидаем модернизации отдельных модулей, которые позволят эффективно и четко выполнять работу. Кроме того, мы ожидаем модернизацию гидрометеорологических постов - морских и воздушных, чтобы иметь возможность оперативно прогнозировать все природные явления. Надеемся, новая система обеспечит заблаговременное доведение сигналов об опасных стихийных явлениях к населению, что позволит уменьшить человеческие потери", - сказал он.

Менеджер компании "BARON" по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян поблагодарил команду МВД и ГСЧС за проведенную титаническую работу.

"Действительно, сегодняшнее событие можно назвать историческим. Ведь проект будет содержать тотальную модернизацию всех систем наблюдения, связи, сбора и обработки информации. Внедрение новых компьютерных систем для прогнозирования, которое будет поддерживать и станет основой промышленного развития Украины, гражданской безопасности и безопасности военных. Хочу отметить, что данная система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды - это основа систем автоматизированного управления развертывания войск", - сказал Сергей Брайлян.

Он отметил, что внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.

"Мы рады, что Украина станет одной из ключевых стран, участвующих в предупреждены климатических изменений", - подчеркнул Сергей Брайлян.

Напомним

Арсен Аваков анонсировал запуск двух масштабных проектов МВД - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

Справка: Компания "BARON - Critical Weather Intelligence" более тридцати лет занимается отслеживанием штормов с помощью метеорологических радаров и инновационных систем оповещения.

Миссия Baron довольно простая, но очень важная: обеспечить защиту каждого гражданина, каждой нации, каждого бизнеса и каждой семьи от неблагоприятных погодных условий.

Метеорологический радар Baron является источником огромного количества информации, что обрабатывается и интерпретируется, что помогает определять проблемные области. Программное обеспечение для отображения и отслеживания штормов - это канал, по которому метеорологи получают доступ к метеорологической разведки Baron, а надежная доставка данных гарантирует, что любой пользователь на любом типе устройства всегда получает точную информацию о погоде.



