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Пандемия: олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

12:00, 13 мар 2021
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Японское правительство решило провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без иностранных зрителей, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, пишет Кyodo news со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

Японское правительство пришло к выводу, что пригласить болельщиков из-за границы невозможно из-за беспокойства среди японской общественности относительно коронавируса и того факта, что во многих странах были обнаружены более заразные штаммы вируса.

Ожидается, что правительство страны и японский оргкомитет летних игр проведут дистанционную встречу с Международным олимпийским комитетом на следующей неделе, чтобы принять официальное решение относительно иностранных посетителей.

Церемония открытия Олимпиады также пройдет без зрителей, чтобы предотвратить распространение вируса.

Что было ранее: Оргкомитет Олимпийских игр в Токио призвал зрителей соблюдать меры безопасности в связи с COVID-19 и заменить возгласы аплодисментами во время эстафеты Олимпийского огня.

Напомним

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.


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