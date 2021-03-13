Украинцы все активнее усыновляют детей, оставшихся без родителей

В прошлом году в Украине увеличилось количество усыновлений по сравнению с предыдущими годами. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 17 февраля прессслужбой Министерства юстиции Украины.

В течение прошлого года усыновлено 2047 детей. Из них осуществлено:

- 1890 усыновлений гражданами Украины;

- 18 - гражданами стран бывшего СНГ;

- 139 - гражданами других государств.

Минюст сообщает, что усыновление - это юридический факт, в результате которого между ребенком и усыновителем и его родственниками, возникают такие же права и обязанности, как и между родителями и детьми.

Также кабинет министров одобрил проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.