Как украинские дизайнеры во время карантина покоряют мировые подиумы

Из-за карантина подиумы сейчас условные — вместо дефиле дизайнеры присылают видеоролики с коллекциями, а недели моды их транслируют онлайн. Сразу несколько украинских дизайнеров оказались в официальном списке известных недель моды, сообщает ТСН.

Чтобы выйти на уровень международных показов и стать в один ряд с французскими дизайнерами, украинским дизайнерам надо убедить кучу инстанций в том, что они этого достойны. А потом, ждать вердикта комиссии федерации моды Парижской недели. Отбор проходят только дорогие дизайнерские бренды. Впрочем, если все складывается, бренд и продается наравне с самыми дорогими мировыми.

Дизайнер Лилия Литковская сих пор не может поверить в свой успех.

На парижской неделе моды она не новичок, но именно в этот раз ее коллекцию отметили известные европейские критики.

Показ Литковской — это тридцать моделей, которые выходят под музыку львовского композитора Игоря Цимбровського.

Чтобы и международная пресса прониклась, им разослали аутентичную мелодию.

Несколько дней назад на не менее престижном недели моды в Нью-Йорке свою коллекцию транслировала и украинка Светлана Бевза. Ее одежду часто выбирают мировые знаменитости. Звезда сериала "Игры престолов" даже замуж выходила в платье украинского дизайнера.

Через несколько дней на той же Парижской неделе моды покажут новую коллекцию Антона Белинского.

Сейчас в Париже определяют, какими будут следующие осень и зима. Лилия Литковская говорит, что в тренде следующего сезона будут женские легкие платья и объемная верхняя одежда.



