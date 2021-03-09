Тарасу Шевченко исполнилось 207 лет: празднование, премия и интересные факты

Сегодня исполнилось 207 лет со дня рождения одного из символов украинского государства - поэта и прозаика, художника и общественного деятеля - Тараса Григорьевича Шевченко. В этом году, учитывая пандемию, предпочтение отдали онлайн-мероприятиям. Обзор от Радио Свобода.

Свята відбулися по всій Україні. Навіть у окупованому Сеіастополі. Активісти Українського національно-культурного товариства Севастополя і місцеві жителі поклали квіти до міського пам'ятника українському поету.

Лауреати Шевченківської премії

З нагоди свята Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів премії 2021 року, сама ж церемонія нагородження відбудеться в травні у Каневі, пише УНН.

Першим оголосили переможця в номінації “Публіцістика і журналістика” — лауреатом якої став Станіслав Асєєв з книгою “В ізоляції”. У книзі Асєєв пише про своє перебування в полоні проросійських сил в окупованому Донецьку, куди він потрапив за сфабрикованими звинуваченнями “у шпигунстві” у травні 2017 року та був звільнений 29 грудня 2019 року.

У номінації “Кіномистецтво” переміг фільм “Атлантида” Валентина Васяновича, який розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. В “Атлантиді” події розвиваються у 2025 році, “через рік після закінчення війни”.

Додамо, що у вересні 2020 року стрічка “Атлантида” була обрана претендентом від України на премію “Оскар”.

У категорії “Візуальне мистецтво” — лауреатом став Борис Михайлов з проєктом “Випробування смертю”. Михайлов — художник, якого визнано у світі, його проєкт про суспільство, трансформацію світу. Проєкт складається з масштабних світлин, які, на перший погляд, не мають між собою нічого спільного. Михайлов працює як режисер, поєднуючи кадри, які виникають в уяві глядачів. Він почав роботу над серією фото у 2017 році.

У номінації “Література” лауреатка — письменниця Оксана Луцишина із книгою “Іван і Феба”.

Як зазначає “Суспільне”, роман розповідає про події 90-х в Україні. У книзі в Ужгороді Іван вінчається з Марічкою, тихою поеткою, яка просить називати себе Фебою — за іменем грецького бога поезії. Іван не любить Фебу. Йому гірко і страшно. Він згадує, як вирвався у Львів й почувався вільним. Як вирувало його життя на підпільних квартирниках та в кав’ярнях за революційними бесідами. Як палке студентство привело його в Київ на Майдан, де він відстоював ідею незалежної України та як він переміг.

У категорії “Музичне мистецтво” лауреат — музичне агентство “Ухо” з циклом “Архітектура голосу”. У проекті брали участь Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула. В цій категорії також висувався піаніст Олександр Козаренко.

У номінації “Театральне мистецтво” перемогли Сергій Маслобойщиков, Наталія Рудюк і Олександр Бегма за виставу “Verba” за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (місто Київ).

Загалом до розгляду було представлено 51 твір у шести номінаціях.

Музи Великого Генія

За підтримки українського культурного осередку у Лос-Анджелесі український театр «Гармонія» представив виставу «Музи Великого Генія».

Український конґресовий комітет Америки презентував відеопроєкт «Шевченко і Майдан».

«Проходять століття, а геній Шевченка продовжує надихати, єднати і повчати українців в усіх куточках світу», – мовиться в повідомленні УККА.

19 дітей зі штатів Міссурі, Канзас і Небраска (США) 9 березня прочитали вірші Шевченка у межах відеопроєкту.

Наукове Товариство імені Тараса Шевченка в Америці (НТШ-А), Українська вільна Академія наук та Український науковий інститут Гарвардського університету 13 березня проведуть наукову конференцію «Тарас Шевченко в спогадах».

«У березневі дні протягом 41 року НТШ-А влаштовує наукові конференції присвячені Тарасові Шевченкові, поетові, чия творчість набула загальнонаціонального та позачасового виміру. Шевченкознавство останніх десятиліть займається постійною клопіткою працею, зосередившись на переакцентовуванні головних аспектів Шевченкової творчості та упорядковуванні джерельних матеріалів його біографії та літературної спадщини», – йдеться в повідомленні організаторів.

14 березня музиканти з Канади та України проведуть віртуальний концерт ушанування пам’яті Шевченка. Концерт транслюватиметься на кількох фейсбук-сторінках, а також на Youtube-каналі.

Цікаві факти

За 47 років життя Тарас Шевченко пробув 24 роки у кріпацтві, 10 — на засланні, а решту— під наглядом жандармів. Але, попри це, він зміг проявити себе як різнобічно обдарований митець — поет, прозаїк, драматург, художник.

Твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами світу.

У духовній історії України Шевченко посів і досі беззастережно посідає виняткове місце. Значення його творчої спадщини для української культури важко переоцінити.

Один із 300 кратерів Меркурія має ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Т. Г. Шевченко — 137 кілометрів.

Щонайменше 1384 відомі пам’ятники Шевченко встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість — 1256, розташовані на території України, майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.

Посольство Сполучених Штатів теж поділилося маловідомими фактами про зв’язки кобзаря зі США.

“Чи знали ви, що Тарас Шевченко дружив з афроамериканським актором Арйою Олдріджем? Вони познайомились у Петербурзі, куди Айра приїхав з гастролями у 1858 році. Не знаючи спільної мови, Тарас і Айра спілкувались за допомоги мистецтва, і, кажуть, їм це добре вдавалось. У 2014 році випускниця програми ім. Фулбрайта Вірляна Ткач за підтримки посольства США в Україні поставила виставу "Темна ніч. Ясні зорі“ про знайомство Тараса з Айрою”, — повідомив заступник аташе з питань освіти та культури Скот Вітмор у відео, яке поширило посольство в соцмережах.

Дипломат повідомив також, що посольство США в Україні через Фонд послів зі збереження культурної спадщини, допомогло повернути до України зі США багато листів, документів, малюнків Шевченка, а також рукописник “Кобзар” 1861 року.

З його слів, на гроші цього гранту цінні папери Тараса були відреставровані, про них було створено каталог.

“А чи знали ви, що пам’ятник великому українському поетові встановлено в столиці США — місті Вашингтон, та ще два — у штаті Нью-Йорк, а в місті Нью-Йорк, штатах Нью Джерсі, Техас, Нью-Йорк є вулиці, що носять ім’я Шевченка? Культурний та історичний зв’язок між нашими двома країнами дуже тісний, а ми раді ділитись із вами розповідями про нашу спільну історію та культуру”, — зазначив Вітмор.







