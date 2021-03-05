Аргентинские воры стащили 600 литров пива со дна океана

Три пивоварни, расположенные в Аргентине, были шокированы после того, как бочки, содержащие 600 литров пива, были украдены со дна океана, где они выдерживались в течение нескольких месяцев. Об этом пишет The Drinks Business.

Пивоварни Heller, La Paloma и Baum объединились со школой подводного плавания Thalassa для реализации проекта по выдержке пива под водой.

Закрепленные в клетках бочки с пивом были погружены на 20 метров под воду в ноябре прошлого года. Пивоварни получили разрешение разместить их на затонувшем корабле советской эпохи “Коронометер”, брошенном в портовом городе в 1991 году в трех милях от побережья.

Однако, когда дайверы попытались достать бочки на прошлой неделе, то обнаружили пропажу пива. Пивоварни уже сообщили об инциденте местным властям.

“Это был очень познавательный проект: мы знали, что выдержка пива под водой осуществляется в других частях света, но никогда раньше этого не делали здесь и так глубоко. Мы потеряли деньги, но больше всего нас беспокоит то, что этот проект имел сентиментальную ценность, и они лишили нас возможности учиться на нем”, — рассказал владелец пивоварни Baum, сказал La Capital Хуан Пабло Винсент.

Все доходы от продажи этого пива должны были быть переданы близлежащему музею естествознания. Также существовала договоренность, позволяющая студентам анализировать результаты подводного эксперимента.

Отметим, что производители алкоголя во всем мире стремятся предоставить своим товарам какую-то эксклюзивность и необычность разными путями, в том числе — и подводной выдержкой. Как объясняют эксперты отечественного алкогольного рынка, так борются за благосклонность потребителей и пытаются их удивлять.



