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Власть / Общество

"Центры притяжения" от Владимира Зеленского: программа "Новое село"

16:00, 05 мар 2021
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На совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского в четверг обсудили реформирования села и реализацию программы "Новое село". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В совещании приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем - по всей Украине. Мы вдохнем новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре", - сказал президент.

Так, в рамках программы "Новое село" в сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАПы, отделение почты, аптека по программе "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к реализации проектов государствобудет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство.

В рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой. По каждому из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тыс. таких проектов. Будут проведены прозрачные конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации.

Кроме того, будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета Министров и Офиса президента.

В программу "Новое село" включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.

В то же время в Офисе Президента не привели никаких экономических расчетов по реализации проекта. О сроках тоже не идет.


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