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Экологическая угроза Донбассу: на радиоактивной шахте "Юнком" перестали откачивать воду

14:00, 05 мар 2021
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В рамках досудебного расследования по факту прекращения отлива воды из шахты “Юный коммунар” Донецкой области назначена экологическая экспертиза, во время которой Госэкоинспекция исследовала содержание радиационных веществ в почве на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ.

“Совместно с Донецким областным лабораторным центром Минздрава был осуществлен отбор почв для измерения концентрации ряда радиоактивных веществ. В частности, в ходе исследования были установлены следующие показатели содержания радия-226: на территории с. Новолуганское — 11±4 Бк/кг, в пгт. Торецкое — 16+5 Бк/кг, м. Авдеевка — 27±6 Бк/кг, а также в пойме реки Кальминус в Мариуполе — 17±4. В общем все результаты лабораторных измерений — в пределах нормы”, — сообщил Андрей Мальованый, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что ГЭИ Луганской и Донецкой области активно работают для обеспечения эффективного природоохранного контроля не только на территории областей, а и на линии разграничения и ведения военных действий. Проводятся плановые и внеплановые проверки, рейды, а также исследуется радиационный фон возле объектов повышенной опасности.

“В частности, речь идет о шахте „Юный коммунар“ (г. Бунге, Донецкой области). Еще в 1979 году там провели контролируемый ядерный взрыв, чтобы снизить вероятность внезапных выбросов метана. С тех пор шахту затапливает грунтовыми водами и есть риск попадания радиации в водоносные горизонты. Чтобы обезопасить от этого, из шахты постоянно выкачивали воду”, — пояснил Мальованый.

Справка

В начале февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, перший президент Украины, глава украинськой делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что временно оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов, поскольку в шахте “Юнком”, в которой проводили ядерний взрыв, не откачивают воду.

По его словам, в результате российской агрессии, МАГАТЭ не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

Как стало известно ранее, усилия украинской стороны достичь договоренности в пределах ТКГ о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированных територии Донбасса пока не дали результата, ведь российская сторона делает невозможным принятие решения ТКГ по этому вопросу.

Отметим, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Олексий Арестович сообщил, что кроме шахты “Юнком”, на який произошел ядерний взрыв на Донбассе есть еще два ядерные объекта, которые должно проверить МАГАТЭ.

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